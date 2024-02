Palandöken\'de miting gibi SKM açılışı

Politika

AK Parti Palandöken İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi, Adnan Menderes Mahallesi 1. Marketler mevkiinde düzenlenen törenle açıldı.

Miting alanını aratmayan açılış programı renkli görüntülere sahne oldu. Cumhur İttifakı adaylarına sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Palandöken Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Muhammet Sunar'ı, "Hep destek, tam destek" sloganlarıyla karşıladı. Başkan Sunar'la fotoğraf çekilen vatandaşlar, destek ve muhabbetlerini paylaştılar.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ayşe Deniz Çelik, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, MHP Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu ve teşkilat mensuplarının katıldığı açılış programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Palandöken Belediye Başkanı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Muhammet Sunar, alanı dolduran vatandaşları selamladı. Sunar, 5 yıllık başkanlık sürecinde Palandöken'e taşıdıkları hizmet, yatırım ve projeleri hatırlatarak, yeni dönem hedeflerini paylaştı. Sunar, görev yaptığımız 5 yıllık süre içerisinde, referansı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olan ak belediyecilik ufkunda eser ve hizmet siyasetimizi ifade ettik. Alt yapıdan üst yapıya, çevreden gündelik yaşama ait tüm sahalarda yatırımlarla Palandökenlilere hizmet verme onurunu yaşadık." dedi.

Palandöken, huzur dolu yaşam alanlarıyla cazibe merkezi

Hayata geçirdikleri yeşil alan yatırımlarıyla, ilçenin huzur dolu yaşam alanlarıyla öne çıktığını kayda geçen Sunar, her biri millet bahçesi niteliğinde 14 adet yeşil alan yaptıklarını belirtti. Sunar, "Kent Ormanı Vadi Palandöken Nefes Projesi 1. ve 2. etap mesire alanı, Uzun Bahçe, Palandöken Bulvarı, Park Tarabya, Saklı Bahçe, Mutlu Bahçe, Yimpaş, Güzel Bahçe, Şen Bahçe, Telsizler Park, Palandöken Kent Meydanı ve Ak Park Dönemimizde İlçemize Kazandırdığımız Yeşil Alanlar Oldu. Kay kay parkuru, futbol sahası, spor ekipmanları, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu; kameriyeleriyle, ışıklandırma sistemiyle, ağaç ve çiçek çeşitleriyle son derece şık bir görüntüye kavuşturduğumuz park ve bahçelerimiz, komşularımızın soluklandığı, stres attığı yaşam alanları olarak yoğun ilgi görüyor." diye konuştu.

Yatırım ve projeler

Konuşmasında öne çıkan yatırımları paylaşan Sunar, Palandöken'in yatırımlar ilçesi olduğunu vurguladı. Sunar, "Erzurum'da ilklere imza attık. Vadi palandöken nefes projemiz, eşsiz nitelikte. Survıvor macera parkımız Erzurum'da ilk oldu. 1. ve 2. Marketlerde başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız, Palandökenlilerin hülyasıydı. Rezerv alanı tamamladık, bir turizm ilçesi olan Palandöken'e yaraşır bir şekilde bu alanda dönüşümü tamamlayacağız. Palandökenlilerin nitelikli bir şekilde hizmet almalarını sağlamak maksadıyla, tarafıma tahsis edilen başkanlık konutunu millet konağına dönüştürdük. İlçemiz sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği millet konağı, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanında, her yaştan vatandaşımızın hizmetinde. Geniş bir kütüphane imkanı sunan konağımızın içerisinde, söyleşi salonu, yaşlılar ve bayanlar kıraathanesi, etüt, özel çalışma ve bilgisayar salonu bulunuyor. Görev süremiz boyunca ayrıca 22 mahalle konağı yaptık. Buralarda da palandökenliler her türlü sosyal olguyu paylaşabiliyor.

İlçemizde önemli projelerle gündem oluşturduk. Maksut efendi mahallemizde 'üreten kadınlar' projesini hayata geçirdik. Süt ve süt ürünleri üretim tesisimizi, dönemin sanayi ve teknoloji bakanı sayın mustafa varank'ın katılımıyla hizmete açtık.

Vatandaşlarımızın ve şehrimize gelen turistlerin kızak keyfini doyasıya yaşayabileceği kar kızağı pisti yaptık. Henüz resmi açılışını yapmadığımız kızak pisti, yoğun ilgi görüyor. Palandökenlilere daha kaliteli koşullarda hizmet verebilmek için 85 dönümlük bir alanda yeni bir şantiye kurduk. Asfalt plenti tesisi, 1. Sınıf atık getirme merkezi, yeni şantiyemizde yatırıma aldığımız tesisler oldu. Araç filomuzu güçlendirdik. 25 temizlik aracı, 7 kamyon, 2 tanker, 2 binek araç, 1 kazı yükleyici, asfalt finişeri ve 1 silindir'le hizmetlerimiz artık daha kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaşıyor mahalellerimize. Güneş enerji santrali projemizde sona geldik. Çok yakında belediyemiz bütçesine katkı sağlayacak." İfadelerini kullandı.

Sosyal ve kültürel belediyecilik

Palandöken belediyesi sosyal belediyecilik anlamında da farkındalık oluşturduğunu belirten Sunar, "PALTİM'le dokunmadık gönül bırakmadık ilçemizde. Özel gün ve haftalarda, düzenlediğimiz sürpriz etkinliklerle palandökenlilerin gönüllerinde çok özel bir yer edindik. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak hizmet ve projeleri bir bir hayata geçirdik. Bu kapsamda, engelli asansörleri, elektronik engelli rampaları yaptık; akülü araçlar, tekerlekli sandalyelerle özel bireylerimize destek olduk. Çok sayıda etkinlik düzenledik, bu vesileyle her yaştan vatandaşımızla bir araya geldik. Her bir etkinliğimize binlerce katılım oldu. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için hazırladığımız etkinlikler salonlara sığmadı. Eğitime desteğimiz her yıl artarak devam ediyor. Okullarımızın çevre düzenlemesini yaparken, öğrencilerimize hediye ettiğimiz eğitim setleriyle de destek oluyoruz. Her yıl ortalama 4 bin civarında eğitim setini 1. Sınıf öğrencilerimize dağıtıyoruz.

Belediyemiz bünyesinde iki kültür merkezimiz var. 100'ü aşkın alanda açtığımız kurslarla, her yaştan vatandaşımızın emrindeyiz. Kültürlenme gibi pek çok işlevi olan kültür merkezlerimize, özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın ilgisi çok yüksek. Bu ilgileriyle faaliyetlerimizi genişletme noktasında bizlere şevk veriyorlar.

Sanata ve sanatçıya destek olan, yücelten bir belediyeyiz. İlimizin kültür ve sanat hayatının gelişimine katkı sağlamayı en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz.

Türk müziğini, meşk kültürünü, müzik kültürünü ve bunları vasıta edinerek bir aile oluşturma amacı doğrultusunda, 2021 yılında Türk Musikisi Topluluğunu kurduk. Her yıl birçok farklı konu ve içerikte konserler veren topluluğumuz, farklı kesimlerden, farklı insanlarla bir araya gelmemize de vesile oldu." Şeklinde konuştu.

Muhtarlara övgü

Palandöken'de bulunan 26 mahallenin muhtarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Sunar, "Muhtarlarımız yol arkadaşlarımız." Diyerek, muhtarala dönük yaptıkları çalışmaları aktardı. Sunar, "Vatandaşlarımıza daha modern ve daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmelerini sağlamak maksadıyla muhtarlık hizmet ofisleri yaptık. Bilişim ve teknoloji desteğinde bulunduğumuz muhtarlarımızın ihtiyaçlarını gidermek noktasında her türlü desteği sağladık, yeni dönemimizde de sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Köy statüsündeki mahallelere taşınan hizmetler

Sunar, "Köylerimizi merkezi mahallelerimizden ayırmadık. İhtiyaç duyulan köylerimize taziye evleri inşa ettik. Yunus emre türbesinin bulunduğu Tuzcu köyümüzde Yunus Emre Kültür Evi'ni inşa ettik. 21 köyümüzün mezarlık duvarlarını yaptık. Köy içi yolların tamirat ve onarımı, arazi yollarının düzenlenmesi, mevcut sulama kanallarının iyileştirilmesi, afetzede vatandaşlarımıza destek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal konut gibi çok sayıda faaliyetlerde bulunduk." kaydını düştü.

Sportif faaliyetler

Belediyenin sportif faaliyetlerini de sözlerine ekleyen Sunar, "Belediyemiz, sporda da tarihi başarılara imza atıyor. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren spor salonunu ferdi branşlara uygun hale getirdik. Basketbol ve voleybolda il birinciliği, atletizmde il ve bölge birinciliği; boksta Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 3'üncülüğü; halk oyunlarında il birinciliği, Türkiye birinciliği; kış sporlarında alt yapı faaliyetleri ve futbolda bizim dönemimizde bal ligine yükselen bir takımla sportif faaliyetlerimiz de doludizgin devam ediyor." diye konuştu

Konuşmasının son bölümünde AK Parti ve MHP Erzurum Milletvekillerine, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanına AK Parti ve MHP Erzurum İl Başkanına, AK Parti ve MHP teşkilatlarına teşekkür eden Sunar, "Cumhuriyetimizin 2. Asrında, yeni bir vizyon, yeni bir ilhamla Palandökenlilerin huzurunda olacağız." ifadelerini kullandı. - ERZURUM