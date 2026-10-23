Palmas, ikinci İsrail karakol gemisi sözleşmesinin haftaya imzalanmasını bekliyor - Son Dakika
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Palmas, ikinci İsrail karakol gemisi sözleşmesinin haftaya imzalanmasını bekliyor

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GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, İsrail'den alınacak ikinci açık deniz karakol gemisinin sözleşmesinin gelecek hafta imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Palmas, geminin Rum Milli Muhafız Ordusu envanterindeki Andreas Ioannides ile aynı tipte olacağını belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de askeri kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında İsrail yapımı ikinci açık deniz karakol gemisini envanterine katmaya hazırlanırken, Savunma Bakanı Vasilis Palmas sözleşmenin gelecek hafta imzalanmasının beklendiğini açıkladı.

GKRY Doğu Akdeniz'de askeri kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atıyor. GKRY Savunma Bakanı Palmas, Rum televizyonu RİK'e yaptığı açıklamada İsrail'den ikinci açık deniz karakol gemisi satın alacağını bildirdi. Palmas, İsrail'den alınacak ikinci geminin Rum Milli Muhafız Ordusu envanterindeki Andreas Ioannides ile aynı tipte olacağını söyleyerek, sözleşmenin gelecek hafta imzalanmasının beklendiğini ifade etti.

Askeri üsler yenilenecek

Palmas, deniz üssünün modernizasyonuna ilişkin teknik çalışmalar için Yunanistan merkezli bir şirketle anlaşma imzalandığını açıkladı. Üssün savaş gemileri ve denizaltıların kullanımına uygun hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Palmas, Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nde de yenileme çalışmaları yürütüleceğini söyledi. Rum Bakan, her iki üsteki çalışmaların 2027 yılının ilkbahar aylarının sonlarına doğru başlamasının planlandığını bildirdi.

ABD ile savunma sistemleri görüşülüyor

Palmas, hava üssünün modernizasyonu konusunda ABD ile iş birliği yürütüldüğünü, ayrıca ABD'den bir veya iki ilave savunma sistemi alınmasına ilişkin ön görüşmeler yapıldığını açıkladı. Sistemlerin türüne ilişkin ayrıntı verilmedi.

AB'den 1,18 milyar euroluk finansman

GKRY Savunma Bakanı, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma finansman mekanizması kapsamında Rum yönetimi için 1,18 milyar euroluk kaynağın onaylandığını belirtti. Kaynağın savunma ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasının planlandığı bildirildi.

GKRY ile İsrail arasında yaklaşık 150 milyon euro değerinde anlaşma planlanıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Israel Shipyards ve Rafael Advanced Defense Systems şirketleri, GKRY'ye askeri gemi ve silah sistemleri satışı için yaklaşık 150 milyon euro değerinde bir anlaşma üzerinde çalışıyor. İkinci geminin Saar 62 sınıfında olması ve en geç 2028 yılının ortalarında teslim edilmesi hedeflenirken, Rum yönetiminin mevcut gemisine de yeni silah sistemleri yerleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu tutar henüz kesinleşmiş bir sözleşme bedeli olarak açıklanmadı.

Kaynak: İHA
PolitikaİsrailDünyaSon Dakika

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