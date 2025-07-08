Pamuk Üreticilerine Destek Çağrısı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "ABD, Çin, Hindistan ve Yunanistan gibi ülkelerin pamuk üreticilerine çok büyük destekler veriyor. Türkiye'de de hükümetin pamuk üreticilerine destek vermesi gerekir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine karşı günlerdir eylem yaptığını belirterek, teklifin geri çekilmesi gerektiğini savundu.

Enerji yatırımlarına karşı olmadıklarını dile getiren Sarıbal, "Bu maden kanunu geri çekilsin. Varsa yapılacak bir şey, oturalım hep beraber değerlendirelim ama bu şekliyle, kapitalizmin az gelişmiş ülkeler üzerindeki sömürü biçimiyle gelen bu yasaları kabul etmiyoruz. Bu yasanın da derhal iptal edilmesi, bir kez daha Meclisin gündemine getirilmemesini istiyoruz." diye konuştu.

Pamuk üreticilerin sorunlarına da değinen Sarıbal, pamuk ekim alanlarının sürekli daraldığını, çiftçilerin para kazanmadığı için üretimden çekildiğini iddia etti.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Sarıbal, "AK Parti döneminde yani 2003-2024 döneminde 18 milyon ton pamuk ithalatı yapmışız. Ödediğimiz para 32 milyar dolar. Peki bu dönemde ihracatımız ne kadar? 2 milyon ton ihracat ve 3.9 milyar dolarlık da gelir elde etmişiz. ABD, Çin, Hindistan ve Yunanistan gibi ülkelerin pamuk üreticilerine çok büyük destekler veriyor. Türkiye'de de hükümetin pamuk üreticilerine destek vermesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.