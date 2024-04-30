Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur\'dan 1 Mayıs Mesajı

Politika

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ertemur, "Emeğin ve dayanışmanın temsilcileri tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali, Rıza Ertemur, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, emeğin onuru ve mücadelenin gücüyle dolu olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm emekçi kardeşlerimin hak ettikleri değeri bulduğu, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu bir dünyada birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz.

Emeğin ve mücadelenin bayramı olan 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimin yanında olduğumu belirtmek isterim. Alın teriyle, emekleriyle toplumumuzu şekillendiren her bir işçinin hak ettiği değeri görmesi ve insanca yaşam şartlarına kavuşması için var gücümüzle çalışacağız ve çalışıyoruz.

Ülkemize gelen baharla birlikte, bu 1 Mayıs'ında bir dönüm noktası olmasını temenni ederek, işsizliğin net çözüme kavuştuğu, iş cinayetlerinin sona erdiği, işçi kardeşlerimizin sömürülmesinin sona erdiği, gelir dağılımının düzeltildiği, çalışma şartlalarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, üretim ve üretenden yana olan Türkiye hayaline kavuşmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle, emeğin ve dayanışmanın temsilcileri tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." - DENİZLİ