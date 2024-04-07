Pamukkale Belediyesi CHP\'nin Yönetimine Geçti

Politika

31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucunda Pamukkale Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ali Rıza Ertemur başkanlığında ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Son yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, 10 yıldır AK Parti yönetiminde olan Pamukkale Belediyesi'ni Ali Rıza Ertemur öncülüğünde büyük bir farkla kazandı. Yerel seçim sonucunda Ali Rıza Ertemur en yakın rakibine 17 puan oy farkı atarak başkan seçildi. CHP bu seçimde belediye meclis üyeliğinde de büyük bir üstünlüğü yakaladı. Pamukkale Belediyesi'nde Başkan Ertemur ile birlikte 26 CHP meclis üyesi, 8 AK Parti ve 4 MHP meclis üyesi bulunuyor.

"Pamukkale'ye güzel hizmetler yapacağız"

Pamukkale Belediye Meclis Salonu'nda yeni meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşen ilk toplantıda Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur açılış konuşması yaptı. "Önemli bir Yerel Seçim sürecinin ardından şimdi çalışma ve Pamukkale'ye hizmet etme zamanı! İnanıyorum ki memleketimiz için güzel hizmetlere imza atacak ve Pamukkale'yi daha iyi noktalara taşıyacak kararlar alacağız" diyen Başkan Ertemur, "Birlik ve beraberlik içinde önümüzdeki 5 yıllık süreyi de sağlıkla, huzurla geçirecek, Pamukkale'mize yapılacak her türlü hizmette ortak kararlarda buluşarak güzel hizmetlere imza atacağız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet çatısı altında, O'nun işaret ettiği doğrultuda ve O'nun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Her daim vatandaşın sesine kulak vereceğiz. Nerede bir hizmet ihtiyacı varsa, bizler de orada olacağız. Geçtiğimiz dönemde hep birlikte yoğun ve önemli bir seçim sürecini yaşadık. Ancak bu süreç geride kaldı. Şimdi Pamukkale'mize hizmet etmek için bu salonda bulunuyoruz. Bir masa etrafında istişare ederek inanıyorum ki oy birliği ile hizmetlerimizi yapacağız. Sonuçta bir aileyiz. Bu çerçevede birlik, beraberlik ve huzur içerisinde Pamukkale'de yaşayan 346 bin nüfusa hizmet götürmenin çabasında olacağız. Bu salonda alacağımız bütün kararlar; Pamukkale'mize ve Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkanvekilleri belirlendi

Pamukkale Belediye Meclisi'nde bulunan partilerin grup başkan vekilleri belirlendi. CHP Grup Başkanvekili Himmet Keysan olurken, AK Parti Grup Başkanvekili Osman Nuri Nazlıer ve MHP Grup Başkanvekili Raşit Özdemir oldu. Toplantıda başında AK Parti listesinden meclis üyesi seçilen MHP'li isimler kendi grupları ile yola devam edeceklerini bildirdi. Ardından 1. Başkanvekili seçimine geçildi. CHP'den Özcan Dama, AK Parti'den Osman Nuri Nazlıer ve MHP'den Erkan Tıkıroğlu aday gösterildi. Gizli oylama ile yapılan seçimde CHP'den Özcan Dama 25 oyla 1. Başkanvekili oldu. 2. başkanvekilliği için CHP Mahinur Dingil'i AK Parti İsmail Balaban aday gösterdi. MHP'nin aday göstermediği seçimde CHP'den Mahinur Dingil 26 oyla 2. Başkanvekili seçildi. Başkanvekillerinin görev süresi 2 yıl olacak.

Divan katip üyeleri belli oldu

Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda 2 yıl boyunca asil Divan Katip Üyeleri CHP'den Betül Yiğit ve Emirhan Gönültaş, yedek Divan Katip Üyeleri ise Ayşenur Karaca ve İbrahim Savan seçildi. Seçimin ardından ilk kez gerçekleştirilen Pamukkale Belediye Meclisi toplantısında encümen üyeleri seçildi. CHP, Bülent Taylan Kaplan, Süleyman Koç, Mustafa Gülmez'i, AK Parti Ensar Çaray'ı, MHP ise Hakan Çetinkaya'yı aday gösterdi. Gizli yapılan oylama sonunda CHP'den Bülent Taylan Kaplan, Süleyman Koç, Mustafa Gülmez encümen üyeliklerine seçildiler. Başkan Ali Rıza Ertemur'un başkanlığında yapılan Pamukkale Belediye Meclisi Toplantısı'nda Meclis İhtisas Komisyonları'nda görev alan isimler de belirlendi. Toplantıyla Pamukkale Belediyesi'nde 2024-2029 döneminde görev yapacak isimler belirlenmiş oldu. - DENİZLİ