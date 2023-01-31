Parti grubunda konuşan Bahçeli'nin ceketi görenlerin aklına tek bir şeyi getirdi - Son Dakika
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Parti grubunda konuşan Bahçeli'nin ceketi görenlerin aklına tek bir şeyi getirdi

31.01.2023 14:57

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin üzerindeki ceketin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla tercih ettiği ve 'kazandıran ceket' olarak tanımlanan kareli ceketine benzerliği dikkat çekti. MHP liderinin tarzı, sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin giydiği ceket dikkatlerden kaçmadı.

'KAZANDIRAN CEKET' TARZI GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla giydiği ve 'kazandıran ceket' olarak nitelendirilen ceketle partililerin karşısına çıkan Bahçeli'nin tarzı sosyal medyada da gündem oldu. Bahçeli'nin toplantıda değindiği konular kadar ses getiren ceketi, kullanıcıların yorumlarında da kendine yer buldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

ERDOĞAN'LA MEŞHUR OLDU

Mart 2014 tarihinden itibaren seçim günleri oy kullanmaya giderken ekose desenli ceket tercih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimi dikkat çekmişti. Erdoğan'ın bu tercihi sonrası 'kazandıran ceket' tanımı dilden dile dolaşmıştı. Erdoğan gibi zaman zaman bazı siyasetçi ve ünlü isimler de ekose ceketle kameralar önüne çıkıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Parti grubunda konuşan Bahçeli'nin ceketi görenlerin aklına tek bir şeyi getirdi - Son Dakika
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