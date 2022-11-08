MHP lideri Bahçeli erken seçim iddialarına tek cümleyle cevap verdi - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli erken seçim iddialarına tek cümleyle cevap verdi

08.11.2022 12:40

Parti grubunda yaptığı konuşma sonrası çıkışta basın mensuplarıyla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, "7 ay olduğunu söylüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Erken seçim iddiaları gündemden düşmüyor. Hal böyleyken gözler de daha önce yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi erken seçime götüren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrilmiş durumda...

Parti grubunda yaptığı konuşmada konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalabalık bir gazeteci grubuyla ayaküstü sohbet eden MHP liderine, "Seçim tarihinde bir değişiklik olur mu?" sorusu yöneltildi. Bahçeli, bu soruya, "7 ay olduğunu söylüyorum" yanıtını vererek seçimlerin planlandığı gibi mayıs-haziran aylarında yapılacağını işaret etti.

"SEÇİMLER 18 HAZİRAN 2023'TE YAPILACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim için kulislerde dile getirilen 14 Mayıs tarihini kendisine soran gazeteciye "Karıştırma şimdi" demişti. Bu hamle kafaları karıştırırken MHP lideri Devlet Bahçeli ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır. Haydi seçime gidiyoruz desek daha adayları yok. Muhalefet seçim gününü sabırla beklesin." açıklamasını yapmıştı.

MUHALEFET DE MAYIS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada "Seçimler mayıs ayında olabilir "demişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da daha önceki konuşmasında "14 Mayıs mantıklı bir tarih gibi geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (3)
  • Musa Celik: Durum hic oyle gorunmuyor kilicdariglu amerikaya gitti geldi abuk subuk iftiralar atmaya basladi verecegim oyuda kaybetti ve gecen gun kalabalik bir ortama bi girdim kilicdaroglu diyenler tayyip diyor 159 121 Yayından Kaldır
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Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli erken seçim iddialarına tek cümleyle cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli erken seçim iddialarına tek cümleyle cevap verdi - Son Dakika
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