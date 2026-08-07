Parti Önerileri TBMM'de Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Parti Önerileri TBMM'de Reddedildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de Yeni Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "kamu bankalarının kredi tahsisleri", İYİ Partinin "terör örgütü mensuplarına ilişkin hukuki süreçler", CHP'nin "doğum hizmetleri", DEM Parti'nin "uyuşturucu ve bağımlılık" ile Yeni Partinin "barınma" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, devletin en önemli sorumluluklarından birinin, milletin emanet ettiği kaynakları adaletle, şeffaflıkla ve hesap verilebilirlik anlayışıyla yönetmek olduğunu söyledi.

Kamu bankalarının milletin tasarrufuyla, güvencesiyle ayakta durduğunu ifade eden Özdağ, "Üç kamu bankasının 2003'ten bugüne yüzlerce firmaya kullandırdığı ve tahsil edemediği kredi tutarı 224 milyar lira. Bunun karşılığında tahsil edilen tutar ise sadece 38 milyar lira. Yani battığı iddia edilen paranın 6'da 1'ine bile tekabül etmiyor. Vatandaş üç kuruş taksidi bir gün geciktirdiğinde icra memurları kapısına dayanıyorken tutarı 200 milyarın üzerinde olan bu kredilerin peşine niye düşülmüyor?" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kamu bankalarının milletin tasarruflarını ve kamu sermayesini yöneten kurumlar olduğunu belirterek, "Kullandırılan her kredinin hangi kriterlerle tahsis edildiği, hangi teminatların alındığı, geri ödeme performansının ne olduğu ve kamu zararının doğup doğmadığı açık biçimde ortaya konulmalıdır." dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, esnafın, çiftçinin, KOBİ'lerin, emeklilerin, işçilerin, memurların ve vatandaşların bankaya gittiğinde gelir vergisi, kefil, ipotek gibi teminatlar istendiğini ancak milyarlarca liralık kredilerde aynı titizliğin gösterilmediğini öne sürdü. Durmaz, "Kamu bankaları zarar ettiğinde veya tahsil edilemeyen kredilerin bedeli kamuya kaldığında fatura yine vatandaşa yükleniyor." dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, önergeyi desteklediklerini ifade ederek, "Ülkede milyonlarca insan geçim sıkıntısı çekerken eğer bankaların finansman kaynaklarını kullanma konusunda bir kesime öncelik tanınacaksa bunun büyük şirketler yerine düşük gelirli vatandaşlara tanınması hem daha adil hem daha hakkaniyetli olacaktır." diye konuştu.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, kamu bankalarının yeterli bir şekilde denetlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Ayrımcılıkların önüne geçilmeli, kamu kaynaklarının doğru ve adil kullanılmasının sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kamu bankalarının risk oranları özel bankalardan daha düşüktür"

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, kullanılan kredilerin toplam büyüklüğünün 27,4 trilyon lira olduğunu, bunun 20 trilyon lirasını ticari kredilerin oluşturduğunu aktardı.

Kullanılan kredilerin 12 trilyon lirasının kamu bankalarından tahsis edildiğini anlatan Keskinkılıç, "Kamu bankalarının risk oranları özel bankalardan daha düşüktür. Türkiye'de kamu bankalarının dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar dezavantajlı, finansal dezavantajlı kesimleri destekleyen, sosyal bankacılık yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. Buna rağmen oranlarımıza baktığımızda özel sektörden daha iyiyiz." dedi.

Keskinkılıç, kamu bankalarının kendi iç denetimlerinin yanında Sayıştay raporları doğrultusunda TBMM KİT Komisyonu denetimine tabi tutulduğunu kaydetti.

Uluslararası komisyonların CHP ve Yeni Partili üyeleri yeniden belirlendi

Öte yandan, Başkanlık Divanı kararıyla Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, Asya Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, NATO Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ile gözlemci statüsüyle üye olunan Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu, And Parlamentosu ve ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi üyeliklerine seçilen Yeni Parti ve CHP milletvekillerinin isimleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi olarak yer aldı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Genel Kurul'da suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Parti Önerileri TBMM'de Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:34:50. #7.12#
SON DAKİKA: Parti Önerileri TBMM'de Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.