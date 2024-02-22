Partilerin oy oranı ne? Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı - Son Dakika
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Politika

Partilerin oy oranı ne? Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

ASAL Araştırma tarafından 2 bin kişi ile yapılan "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. AK Parti'nin yüzde 34.4 ile ilk sırada yer aldığı araştırmada CHP'nin oyu yüzde 23.2 olarak belirlendi. 14 Mayıs seçimlerinde CHP kontenjanından milletvekili çıkaran DEVA ve Gelecek Partisi'nin ise listeye girememesi dikkat çekti.

22.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:30
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Tüm gözler 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çevrilmişken ASAL Araştırma, 2 bin kişi ile yapılan "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinden çıkan sonucu kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 11 PUAN

Yapılan araştırmada AK Parti yüzde 34.8 ile birinci parti konumunda yer alırken CHP yüzde 23.2 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi. MHP'nin yüzde 9.7'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 9.4 olarak belirlendi. Aynı araştırmada İYİ Parti yüzde 8.5, Yeniden Refah yüzde 4.8, Zafer Partisi 3.7, Türkiye İşçi Partisi yüzde 2.1, Memleket Parti ise yüzde yüzde 0.8 oya aldı.

6'LI MASA'NIN DİĞER ORTAKLARI KAYIP

Araştırmada en çok dikkat çeken detaylardan biri de 14 Mayıs seçimlerine CHP'nin çatısı altında giren ve TBMM'ye onlarca vekil sokan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin listeye girememesiydi.

  • AK Parti: %34.8
  • CHP: %23.2
  • MHP: %9.7
  • DEM Parti: %9.4
  • İYİ Parti: %8.5
  • Yeniden Refah: %4.8
  • Zafer Partisi: %3.7
  • Türkiye İşçi Partisi: %2.1
  • Memleket Partisi: %0.8
  • Diğer: %3.0
Partilerin oy oranı ne? Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

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Son Dakika Politika Partilerin oy oranı ne? Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ziya Öner: Emekliyim oyum İmamoğlu'na... 95 131 Yanıtla
  • Suat Yigit: Oyum Saadet partisi ne 50 150 Yanıtla
  • Selim Kayisi: AKP nin daha düşük MHP nin daha yüksek, İYİ partinin daha düşük YRP ve Zafer Partisinin daha yüksek olduğunu ama sıralamanın yine aynı olduğunu düşünüyorum. Hatta İYİ parti ile Zafer Partisinin oylarının hemen hemen aynı olduğunu düşünmekteyim. 40 115 Yanıtla
  • necmettin durmaz: chp'ye oy veren daha varmı hayret 83 69 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ: chp baskani degisti bu arada'edit yapan bilmiyorsa haberi 61 23 Yanıtla
  • Seyyidali Can: Kılıçdaroğlu resmini neden koymuşsunuz? 63 6 Yanıtla
  • A Er: Sen devam et düşünmeye, dikkat et düşme 43 8
  • astragan: 50 yıllık imar sorununu çok güzel çözdük, ihtiyaç sahiplerini uygun koşullarla ev sahibi yaptık diyo. hangi belediye acaba? 29 18 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: Yeniden Rafah Partisi 14 11 Yanıtla
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