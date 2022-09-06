Kılıçdaroğlu, üreticilerle fındık seçti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, üreticilerle fındık seçti

06.09.2022 12:27
Kılıçdaroğlu, üreticilerle fındık seçti

Partisinin grup toplantısı ve bir dizi ziyaretler için Giresun'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık harmanında üreticilerle buluştu.

Partisinin grup toplantısı ve bir dizi ziyaretler için Giresun'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık harmanında üreticilerle buluştu.

Giresun'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulancak ilçesi Yalıköy köyünde fındık üreticileriyle buluştu. Harmanda fındık seçen kadınlarla sohbet ederek, "Çürükleri ayıklıyorsunuz değil mi? İnşallah Türkiye'deki çürükleri ayıklayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisi de fındık seçerek üreticileri dinledi.

Kadın üreticilerle çay içerek sohbet eden Kılıçdaroğlu'na kadınlar, "Fındık en az 75 TL olmalıydı" temennisinde bulundu. Kılıçdaroğlu ise "Evet üreticiler emeğinin karşılığını mutlaka almalıydı ama inşallah bugünkü fiyattan daha da aşağılara düşmez. Bir de fiyatların düşme tehlikesi bulunuyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, kadın üreticilerle sohbet ederken yanına gelen Atlas isimli kediyi de sevip ilgilenmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, üreticilerle sohbetinin ardından Yalıköy Camii Kütüphanesi'ne geçti. Kütüphaneyi gezen ve kitap desteği sözü veren Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirilen muhtarlar ve sivil toplum örgüt temsilcileri toplantısına katıldı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, üreticilerle fındık seçti - Son Dakika

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