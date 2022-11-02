Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifa eden Mahir Ünal'a teşekkür etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifa eden Mahir Ünal'a teşekkür etti

02.11.2022 12:59

Partisinin grup toplantısında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında önceki gün AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal'a teşekkür etti.

Cumhuriyet rejimi ile ilgili sarf ettiği sözlerle tepkileri üzerine çeken AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, önceki gün görevinden istifa etti.

"ÜNAL'A KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının başında Ünal'a teşekkür etti. Salonda bulunan Ünal'ı onore eden Erdoğan, "Grup başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyorum. Mahir Ünal arkadaşımıza Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

CUMHURİYET ÇIKIŞINA GELEN TEPKİLER SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

Ünal'ın cumhuriyetle ilgili çıkışı başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere birçok ismin tepkisini çekmişti. Bu gelişmelerin ardından Ünal grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

YORUMLAR (1)
  • salih zeki kökel: Bahçeli seçim için baskıyı arttırınca Rte mecburen kabul edip Mahir Ünal’ın istifasını istedi Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin'i teklif ettiklerini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin'i teklif ettiklerini açıkladı Yıldırım Kaya: Erdoğan 'Bir Gece Yattık Sabah Kalktık O Dil Yok. Türkçe'nin Mevcut Kelime Hazinesiyle Felsefe Yapamazsınız' Demişti. Yıldırım Kaya: Erdoğan 'Bir Gece Yattık Sabah Kalktık O Dil Yok. Türkçe'nin Mevcut Kelime Hazinesiyle Felsefe Yapamazsınız' Demişti.

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