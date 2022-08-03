Muharrem İnce'nin ejder meyvesinin fiyatına verdiği tepki dikkat çekti - Son Dakika
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Muharrem İnce'nin ejder meyvesinin fiyatına verdiği tepki dikkat çekti

03.08.2022 13:59

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Muğla Bodrum'daki pazar ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. İnce, pazarda 1 tane ejder meyvesinin 180 lira olduğunu öğrenince çok şaşırdı. İnce'nin bu tepkisi sosyal medyada da konuşuldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe teşkilatlarını açmaya devam ediyor. Dün Muğla'da program gerçekleştiren İnce, ardından da Bodrum'a geçerek partisinin ilçe başkanlığını açtı.

PAZARA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

İnce, programları kapsamında gittiği Muğla'da aynı zamanda pazara uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti. Pazarda gördüğü ejder meyvesinin fiyatını soran İnce, "180 TL" cevabı alması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. İnce'nin gözlerini fal taşı gibi açarak, etrafına baktığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞILDI

İnce'nin bu tepkisi, sosyal medyada da yer buldu. Kullanıcıları video hakkında çok sayıda esprili yorumda bulundu.

YORUMLAR
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