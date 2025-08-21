Paşinyan'dan Barış Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Paşinyan'dan Barış Vurgusu

21.08.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile barış tesisini kutladı ve yeni bir sürece girildiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan deklarasyon sonucunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında tesis edilen barış vesilesiyle hepimizi tebrik etmek istiyorum" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Paşinyan, 8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan üçlü deklarasyona değindi. Paşinyan, "8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan deklarasyon sonucunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında tesis edilen barış vesilesiyle hepimizi tebrik etmek istiyorum" dedi.

Paşinyan, Washington'a gitmeden önce de hükümet, Güvenlik Konseyi'nin genişletilmiş üyeleri, cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve valilerin katılımıyla bir dizi istişare ve metin üzerinde analizler yapıldığını kaydetti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bu adımı atmaları gerektiğine karar verdiklerini belirterek, "Bu adımla birlikte çalışmalarımız tamamlanmıyor, tam tersine yeni başlıyor. Yeni bir kalkınma gündemine girdiğimizden eminim" ifadelerini kullandı. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Nikol Paşinyan, Washington, Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, erivan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Paşinyan'dan Barış Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:08:11. #7.12#
SON DAKİKA: Paşinyan'dan Barış Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.