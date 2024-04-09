Pazaryeri Belediye Meclisi Toplantısında Encümen Üyeleri ve Komisyonlar Belirlendi - Son Dakika
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Politika

Pazaryeri Belediye Meclisi Toplantısında Encümen Üyeleri ve Komisyonlar Belirlendi

Pazaryeri Belediye Meclisi Toplantısında Encümen Üyeleri ve Komisyonlar Belirlendi

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Pazaryeri Belediye Meclisi ilk kez toplandı. Toplantıda encümen üyeleri, başkan vekili ve plan bütçe komisyonu belirlendi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni dönemin Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.

09.04.2024 11:20  Güncelleme: 11:27
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31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ilk kez toplanan Pazaryeri Belediye meclisinde encümen üyeleri, başkan vekili ve plan bütçe komisyonu belirlendi.

Pazaryeri Belediyesi Toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin Başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti'den 4, CHP'den 2, MHP'den 2, Yeniden Refah Partisi'nden 1 Belediye Meclis Üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Zekiye Tekin yaptığı konuşmada, yeni dönemin Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu güzel ekiple ilçemize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

17 maddenin görüşüldüğü toplantıda, Belediye Meclisinin yeni başkanlık divanı ile belediye encümeni, imar komisyonu, plan bütçe, Bilecik Belediyeler Birliği, Karasu Birliği, Tarihi Kentler Birliği Meclisi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, İpek Yolu Belediyeleri temsilcilerinin seçimi ile devam etti. Pazaryeri Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporu ve 2023 yılı denetim raporlarının okunmasıyla toplantı sona erdi.

Tekin, toplantı sonunda yeni meclis üyelerine başarılar dileyerek ilk toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Zekiye Tekin, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pazaryeri Belediye Meclisi Toplantısında Encümen Üyeleri ve Komisyonlar Belirlendi - Son Dakika

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