Pentagon: "ABD üzerinde Çin istihbarat balonu tespit edildi"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıkladı.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait istihbarat balonunun ABD semalarında olduğu bildirildi. Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, ABD anakarası üzerinde yüksek irtifalı gözetleme balonunu tespit etti ve takip ediyor. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) dahil olmak üzere ABD hükümeti, balonu yakından takip etmeye ve izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Balonun sivil hava trafiğinin çok üzerinde olduğunu ve sivil havacılık için bir tehdit oluşturmadığını vurgulayan Ryder, böyle bir balonun ABD üzerinde ilk kez görülmediğini de belirtti. Ryder, balon tespit edildikten sonra ABD hükümetinin hassas bilgilerin toplanmasını önlemek için derhal harekete geçtiğini ifade ederken, hangi önlemlerin alındığına dair detay vermedi.

"Balonun Çin'e ait olduğuna eminiz"

Ryder'ın ardından açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi de söz konusu balonun Çin'e ait olduğu konusunda emin olduklarını ifade etti. Üst düzey yetkili, ABD'nin Çinli yetkililerle birden fazla kanal aracılığıyla temasa geçtiğini aktararak, "Bu konuyu ne kadar ciddiye aldığımızı kendilerine ilettik. Halkımızı ve vatanımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağımızı açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.

Balonun istihbarat toplama kabiliyetinin sınırlı olduğunu değerlendirdiklerini belirten yetkili, "Ancak yine de hassas bilgilerin yabancı istihbarat tarafından toplanmasına karşı koruma sağlamak için adımlar atıyoruz" dedi.

Yetkili, böyle bir balonun ABD üzerinde ilk kez görülmediğini, ancak bu sefer balonun geçmişte görülenden farklı hareket ettiğini söyleyerek, "Son birkaç yıl içinde, bu yönetimden önce de dahil olmak üzere birkaç kez daha oldu. Bu, ABD hava sahasında öncekilere göre çok daha uzun süre kaldı" şeklinde konuştu. Balonun boyutuna değinen yetkili, "Gökyüzünde oldukça yüksek olmasına rağmen pilotların bu balonu gördüğüne dair raporlar var. Yani oldukça büyük" diye konuştu. Yerde oluşabilecek enkaz nedeniyle balonu düşürmediklerini aktaran yetkili, balonun ayrıca dün Montana üzerinde görüldüğünü kaydetti. - WASHINGTON