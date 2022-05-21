Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Ulusal Güvenlik Konseyine atandı - Son Dakika
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Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Ulusal Güvenlik Konseyine atandı

21.05.2022 11:57
Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Ulusal Güvenlik Konseyine atandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne getirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne getirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugün Başkan Joe Biden, John Kirby'nin Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü olacağını duyurdu" ifadeleri kullanıldı. Kirby'nin bu görevde ABD yönetiminin politikalarının açıklanması için kurumlararası iletişimi koordine edeceği ve Beyaz Saray da dahil olmak üzere ilgili konularda üst düzey bir isim olarak hizmet edeceği belirtildi. Kirby'nin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a da rapor vereceği kaydedildi.

Kirby'nin Dışişleri ve Pentagon sözcülüğü yaparak önemli bir deneyim kazandığını belirten ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "John Kirby bu pozisyon için benzersiz niteliklere sahip, onun geçmişini, bilgisini ve deneyimini Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Kirby ise "Ülkeme ve bu yönetime hizmet etmeye devam etme fırsatına sahip olduğum için inanılmaz derecede onur duyuyorum. Bana olan güveni için Başkan Biden'a ve son 18 aydaki muazzam desteği ve liderliği için Savunma Bakanı Lloyd Austin'e minnettarım" diye konuştu. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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