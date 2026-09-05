Trump yönetiminde “köstebek” avı! 50 üst düzey isim yalan makinesine bağlandı - Son Dakika
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Trump yönetiminde “köstebek” avı! 50 üst düzey isim yalan makinesine bağlandı

Trump yönetiminde “köstebek” avı! 50 üst düzey isim yalan makinesine bağlandı
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İran'a yönelik saldırılar sırasında ABD'nin silah stoklarının azaldığına dair bilgilerin basına sızdırılması, Amerikan ordusunda geniş çaplı bir soruşturmaya neden oldu. New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzey yaklaşık 50 askeri personelin, İran'a saldırılar sırasında silah stoklarının azaldığına ilişkin haberler nedeniyle yalan makinesi testinden geçirildi.

ran'a yönelik saldırılar sırasında ABD'nin silah stoklarının azaldığına dair bilgilerin basına sızdırılması, Amerikan ordusunda geniş çaplı bir soruşturmanın fitilini ateşledi. New York Times'ın haberine göre, gizli bilgilerin kaynağını tespit etmek isteyen müfettişler, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki yaklaşık 50 üst düzey askeri ve sivil personeli yalan makinesi testinden geçirdi.

SİLAH STOKLARI HABERİ SONRASI AĞUSTOS'TA SORGULANDILAR

ABD medyasında yer alan ve İran'a yönelik operasyonlar esnasında Amerikan ordusunun silah stoklarının eridiğini öne süren haberler üzerine derinlemesine bir inceleme başlatıldı. New York Times gazetesinin iddialarına göre, ağustos ayında gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Genelkurmay Başkanlığındaki en üst düzey yaklaşık 50 yetkiliye ve sivil çalışana gazetecilere bilgi sızdırıp sızdırmadıkları soruldu ve bu isimler yalan makinesi (poligraf) testine tabi tutuldu.

PENTAGON: SON DERECE CİDDİYE ALIYORUZ

Yürütülen iç soruşturmaya ilişkin gazeteye değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, kurumun "iç personel veya soruşturma konuları hakkında yorum yapmadığını, ancak gizli ulusal güvenlik bilgilerinin sızdırılmasını son derece ciddiye aldığını ve buna göre soruşturma yürüttüğünü" ifade etti.

ÜST KADEME İÇİN "EMSALSİZ BİR DURUM"

Soruşturmanın boyutu ve hedef aldığı kitlenin rütbesi, eski askeri yetkililer tarafından da dikkat çekici bulundu. Emekli Deniz Kuvvetleri Baş Hukuk Danışmanı Tuğamiral Donald J. Guter, yalan makinesi uygulamasının ulaştığı seviyeye vurgu yaparak durumu, "Poligrafların (yalan makinesi) bu kadar geniş çapta ve bu kıdem seviyesinde kullanıldığını daha önce hiç görmedim. Tecrübeme göre bu emsalsiz bir durum" sözleriyle özetledi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, The New York Times, The New York Times, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump yönetiminde “köstebek” avı! 50 üst düzey isim yalan makinesine bağlandı - Son Dakika

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