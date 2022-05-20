Pervin Buldan'dan Aynur Doğan'a şarkılı destek! Canlı yayında Doğan'ın "Dar Hejiroke" şarkısını söyleyerek iptal kararını protesto etti - Son Dakika
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Pervin Buldan'dan Aynur Doğan'a şarkılı destek! Canlı yayında Doğan'ın "Dar Hejiroke" şarkısını söyleyerek iptal kararını protesto etti

20.05.2022 10:03

Şarkıcı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konserin AK Parti yönetimindeki Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan şarkılı tepki geldi. Tele1 ekranlarında Enver Aysever'in konuğu olan Buldan, Doğan'ın seslendirdiği, "Dar Hejiroke" şarkısını söyleyerek alınan bu karara olan tepkisini dile getirdi.

Şarkıcı Aynur Doğan'ın Derince'de 20 Mayıs'ta yapacağı konser, AK Parti yönetimindeki Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Konserin iptaliyle ilgili yapılan açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun, yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

CHP MİLLETVEKİLİ KAYIŞOĞLU DA MECLİS'TE DOĞAN'IN ŞARKISINI SÖYLEMİŞTİ

Alınan bu karar sanat, siyaset camiası tarafından tepkiyle karşılanırken son olarak CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, Doğan'ın seslendirdiği 'Dar Hejiroke' şarkısını Meclis'te söylemişti.

BULDAN'DAN KONSERİN YASAKLANMASINA ŞARKILI PROTESTO

Yaşananların ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tele1 ekranlarında Enver Aysever'in konuğu oldu.

Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi.

Buldan, katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği kürtçe 'Dar Hejiroke' şarkısını söyledi.

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Aynur Doğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pervin Buldan'dan Aynur Doğan'a şarkılı destek! Canlı yayında Doğan'ın 'Dar Hejiroke' şarkısını söyleyerek iptal kararını protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pervin Buldan'dan Aynur Doğan'a şarkılı destek! Canlı yayında Doğan'ın "Dar Hejiroke" şarkısını söyleyerek iptal kararını protesto etti - Son Dakika
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