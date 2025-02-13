Pervin Buldan, Demirtaş ve Mızraklı'yı Cezaevinde Ziyaret Etti

Politika

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmiştir. Buldan, çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirmiş, bir kez daha görüş ve önerilerini almıştır. Demirtaş ve Mızraklı, bütün güçleriyle sürece destek vermeye devam edeceklerini belirterek, halkımıza selam ve sevgilerini iletmiştir" denildi.