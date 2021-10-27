Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere, dün TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi.
Tezkereye; AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi "Evet" oyu verdi. Günlerdir "Hayır" oyu kullanacaklarını vurgulayan ve çağrıda bulunan HDP, tezkereye hayır diyen partiler arasında yer aldı. CHP de tezkere için "hayır" oyu kullandı.
Partilerin açıklamalarının ardından dün oylama esnasında dikkat çeken bir an yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yanlışlıkla tezkereye evet oyu vermek üzere elini kaldırdı. Hemen o anda Buldan'ın yanındaki vekil müdahale ederek Buldan'ın elini aşağıya indirtti.
Pervin Buldan yanlışlıkla verdiği evet oyundan bir saniye sonra ise tekrar elini kaldırıp "hayır" oyu verdi.
Son Dakika › Politika › Pervin Buldan, 'hayır' oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi! HDP'li vekillerden müdahale gecikmedi - Son Dakika