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Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran - Son Dakika

Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran

29.12.2021 17:48

Deniz Poyraz'ın ölümüne ilişkin görülen davada katil zanlısına hakim tarafından soru sorulma biçimine sinirlenen Pervin Buldan, "Bu kadar sakin soru soramazsınız. Buna katil gibi davranın" diyerek tepki gösterdi.

17 Haziran'da, İzmir'in Çankaya semtinde bulunan bir iş hanının 2'inci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda saldırı gerçekleşti. HDP binasına giden eski sağlık çalışanı Onur Gencer, parti binasında çay servisi yapan annesinin rahatsızlığı nedeniyle 1 günlüğüne binada görev alan Deniz Poyraz'ı öldürdü.

Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi. Eski sağlık personeli olan Gencer'in poligonda silah eğitimi aldığı, sanığın, 17 Haziran 2020 ile 17 Haziran 2021 tarihleri arasında, olay yeri olan bölgede farklı zamanlarda toplam 115 kez telefon sinyalinin tespit edildiği, sanığın bölgede 24 kez bulunduğu da iddianamede yer aldı.

PERVİN BULDAN ÇOK SİNİRLENDİ

Katil zanlısı Onur Gencer, bugün hakim karşısına çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katıldığı duruşmada mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. Hakimin Gencer'e soru sorma biçimine sinirlenen Buldan, "Bu kadar sakin soru soramazsınız. Buna katil gibi davranın. Bu adam IŞİD'den eğitim aldı." diyerek tepki gösterdi. Bir hayli sinirlendiği gözlenen Buldan'ın hakime parmak sallaması dikkat çekti.

DAVA ERTELENDİ

Öte yandan 2 kez arbede çıkan duruşmada mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, davayı 24 Ocak tarihine erteledi.

İşte HDP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım;

Pervin Buldan, soru sorma biçimine sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
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Pervin Buldan, Deniz Poyraz, Haziran, Silah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran - Son Dakika
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