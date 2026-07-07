Peskov: NATO Zirvesi'nde Rusya'ya Saldırgan Açıklamalar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO Zirvesi hazırlıkları sürerken Rusya'ya yönelik saldırgan açıklamalar olduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, düzenlediği basın toplantısında Ankara'da başlayan NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirve hazırlıkları yapılırken Rusya'ya yönelik saldırgan açıklamalar geldiğini söyleyen Peskov, "Zirve hazırlıkları sürerken, ülkemizle ilgili pek çok açıklama duyduk. Ne yazık ki bu açıklamalar, yapıcı veya diyalogdan bahsetmiyordu. Sadece saldırgan nitelikteydi" dedi. Peskov, "Hangi belgeleri hazırlayacaklarını, hangi açıklamaları yapacaklarını, hangi metinleri imzalayacaklarını ve zirve kapsamında yapılacak ikili görüşmelerde neler söyleyeceklerini göreceğiz" ifadesini kullandı - MOSKOVA