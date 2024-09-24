Petr Pavel: Ukrayna Gerçekçilikle Sahaya Dönmeli - Son Dakika
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Politika

Petr Pavel: Ukrayna Gerçekçilikle Sahaya Dönmeli

Çekya Devlet Başkanı Pavel, Ukrayna'nın toprak kaybı olabileceğini ve barışın zaman alacağını belirtti.

24.09.2024 17:03
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Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, Ukrayna'nın Rusya işgalindeki topraklarının tamamını geri alma konusunda gerçekçi olması gerektiğini söyleyerek, "Ukrayna'nın mağlubiyeti veya Rusya'nın mağlubiyetinden söz edilmesi mümkün değil. Savaşın en muhtemel sonucu, Ukrayna topraklarının bir kısmının en azından geçici olarak Rus işgali altında kalması olacaktır" dedi.

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu öncesinde New York Times gazetesine konuştu. Pavel, aylardır devam eden savaşın her yerde bıkkınlığa neden olması ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi "Rusya yanlısı" liderlerin Avrupa'nın birliğini bozması nedeniyle Ukrayna'nın Rusya'nın işgali altındaki topraklarının tamamını kurtarmak konusunda "gerçekçi olmak durumunda kalacağını" söyledi. Savaş sonucunda ne Ukrayna ne de Rusya'nın hedeflerinin tamamına ulaşamayacaklarını vurgulayan Pavel, "Ukrayna'nın mağlubiyeti veya Rusya'nın mağlubiyetinden söz edilmesi mümkün değil" dedi.

"Savaşın en muhtemel sonucu, Ukrayna topraklarının bir kısmının en azından geçici olarak Rus işgali altında kalması olacaktır" diyen Pavel, söz konusu "geçici durumun" ise yıllar alabileceğini söyledi. Çek lider, başka ülkelerin topraklarının Moskova tarafından geçici olarak işgal altında tutulmasının başka örnekleri de bulunduğunu söyledi.

Daha önce Çekya Genelkurmay Başkanı olarak da görev yapan Pavel, "Savunma ve güvenlik konusunda tecrübeli ve Rusya'yı tanıyan biri olarak, barışın Ukrayna'nın savaşa son verdiğini ilan etmesiyle gelmeyeceğini biliyorum. Rusya, askeri faaliyetlerine son verecek değildir" dedi.

Ukrayna'ya olan desteği ile bilinen Çek siyasetçi, Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada da Rusya ile Ukrayna arasında sağlanacak barış anlaşmasının muhtemelen adil olmayacağını söylemişti. Pavel ayrıca, işgal altındaki tüm topraklarını geri almasa da Ukrayna'nın NATO'ya üye yapılması gerektiğini savunmuştu.

Daha önce Rusya ile doğrudan görüşmeleri reddeden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yakın müttefiklerinin çağrıları sonrasında bu tutumunu yumuşatarak doğrudan görüşmelerin Kasım ayında başlayabileceğini söylemişti. Diğer yandan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarının tamamından çekilmesi şartından geri adım atmamıştı.

Zelenskiy, bugün ABC News'e yaptığı açıklamada ise "Barışa düşündüğümüzden daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Savaşın sonu çok daha yakın" şeklinde konuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Petr Pavel: Ukrayna Gerçekçilikle Sahaya Dönmeli - Son Dakika

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