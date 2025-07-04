Pezeşkiyan: İran, Saldırganlara Ders Verdi - Son Dakika
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Politika

Pezeşkiyan: İran, Saldırganlara Ders Verdi

Pezeşkiyan: İran, Saldırganlara Ders Verdi
04.07.2025 14:35
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, EİT Zirvesi'nde meşru müdafaa hakkını vurguladı ve bölgesel işbirliğine değindi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hankendi'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 17'nci Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İran Silahlı Kuvvetleri, BM Şartı'nın 51'inci maddesine dayanarak meşru müdafaa hakkı çerçevesinde İran halkını, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savundu. Verilen kararlı karşılıkla saldırganlara unutulmaz bir ders verildi ve savaşın bölgeye yayılmasına engel oldu" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 17'nci Zirve Toplantısı'na katıldı. Pezeşkiyan zirvede yaptığı konuşmada, "İran'ın ABD ile yürüttüğü nükleer müzakerelerle eş zamanlı olarak Siyonist rejim ülkemize karşı vahşi, terörist ve yasadışı saldırılarına başladı" dedi. Saldırıların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrası başta olmak üzere tüm uluslararası hukuk kurallarını açık şekilde ihlal ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Ne yazık ki bu saldırılar, saldırgan ABD ordusunun desteğiyle sürdürüldü. 12 gün süren saldırılarda, görevde olmayan askeri personel, üniversite hocaları, sivil vatandaşlar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki barışçıl nükleer tesisler ve kamu altyapısı hedef alındı. Bu saldırılar büyük insani ve maddi kayıplara neden oldu" dedi.

"İran Silahlı Kuvvetleri savaşın bölgeye yayılmasına engel oldu"

Pezeşkiyan, "İran Silahlı Kuvvetleri, BM Şartı'nın 51'inci maddesine dayanarak meşru müdafaa hakkı çerçevesinde İran halkını, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savundu. Verilen kararlı karşılıkla saldırganlara unutulmaz bir ders verildi ve savaşın bölgeye yayılmasına engel oldu" ifadelerini kullandı.

"Bölge ülkelerinin sorumlu tutumu önemli"

Bölge ülkeleri ve EİT üyelerinin saldırılar sırasında sergilediği sorumlu tutum için teşekkür eden Pezeşkiyan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı başta olmak üzere birçok küresel ve bölgesel kuruluş, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarını açık ve net bir şekilde kınadı. EİT'nin 17'nci Zirvesi, son saldırıları ve bunların neden olduğu bölgesel ve küresel tehditleri bir kez daha dünya kamuoyuna duyurmak için önemli bir fırsattır" dedi.

EİT çatısı altındaki bölgesel iş birliğinin son yıllarda önemli dersler barındırdığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Şu anda EİT 2025 Vizyonu'nun son yılına girmiş bulunuyoruz. Ancak bu vizyon, pandemi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle hedeflerine ulaşamadı. Bu tecrübeler, 2035 Vizyon Belgesi'nin hazırlanmasında mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"EİT bölgenin büyümesini ve direncini artırabilir"

İran'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndaki (EİT) rolüne değinen Pezeşkiyan, "Komşuluk politikası, İran'ın ekonomik politikasında öncelikli olmaya devam etmektedir. Bizim için EİT, komşu ülkelerle iş birliği örgütüdür ve bu açıdan çok taraflı ekonomik diplomasinin merkezinde yer almaktadır. EİT'nin gücüne, potansiyeline ve üye ülkeler ile bölgenin büyümesini, kalkınmasını ve direncini artırabileceğine inanıyoruz" dedi.

"Bölge içi ticarette hedeflere ulaşılamadı"

EİT 2035 Vizyonu'nun net ve ulaşılabilir hedefler içermesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Bu vizyonun en önemli başlıklarından biri 2035 Ticaret Vizyonu'dur. Ne yazık ki bölge içi ticaret oranı bugüne kadar beklentileri karşılamamış ve yüzde 8 gibi çok düşük bir seviyede kalmıştır. Oysa EİT 2025 Vizyonu'nda bölge genelinde serbest ticaret hedeflenmişti ancak bu hedef henüz gerçekleştirilememiştir" şeklinde konuştu.

Serbest ticaret ve lojistik için çağrı

Pezeşkiyan, "Yakında revize edilmesi planlanan kısa vadeli ticaret anlaşması, önümüzdeki on yıl için yeterli olmayacaktır. EİT serbest ticaret müzakereleri derhal başlamalı ve 2035'e kadar EİT Serbest Ticaret Bölgesi kurulmalıdır. Denize kıyısı olmayan ülkelerin açık denizlere ve küresel pazarlara daha ucuz ve kolay erişim imkanına sahip olması sağlanmalı, İran ve diğer üye ülkeler, bu alanda transit kolaylıkları ve yeni ayrıcalıklar sunmalıdır" dedi.

"İran, EİT 18. Zirvesi'ne ev sahipliğine hazır"

Pezeşkiyan, "Son olarak İran, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 18'inci Zirve Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ilan eder ve üye ülkelerin değerli liderlerini ağırlamaktan onur duyacaktır" şeklinde konuştu. - HANKENDİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, hankendi, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Pezeşkiyan: İran, Saldırganlara Ders Verdi - Son Dakika

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