Pınarbaşı Belediye Başkanlığı Seçimleri İptal Edildi

MHP'nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazın ardından iptal edilen Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili Yüksek Seçimi Kurulu (YSK) tarafından 2 Haziran'da seçimin yeniden yapılacağı kararı verildi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP Adayı Deniz Yağan'ın 5 bin 82 oyuna karşılık MHP'den seçimlere giren Cumhur İttifakı'nın adayı Memduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. MHP, mühürsüz torbaların teslim edilmesi başta olmak üzere bazı usulsüzlüklerin olduğunu öne sürerek, İlçe Seçim Kuruluna seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu. MHP'nin başvurusu üzerine; Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu aynı zarf içinde yer alan muhtarlık ve büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyları geçerli saymış; belediye meclis üyeliği ve ilçe belediye başkanlığı için kullanılan oyları geçersiz sayarak, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.
İlçe Seçim Kurulunun iptal kararı üzerine CHP kararı İl Seçim Kuruluna taşımış, İl Seçim Kurulu da iptal konusunda karar verince konu son karar mercii olan Yüksek Seçim Kuruluna taşınmıştı. Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili kararını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu da seçimlerin iptali konusunda karar verdi.
Bu karara göre Pınarbaşı halkı 2 Haziran 2024 Pazar günü sandık başına yeniden gidecek. - KAYSERİ
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AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı. Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi. İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, önümüzdeki dönemde daha güzel hizmetler bırakacaklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı tarafından yapılan işe alımların halkçı belediyecilik anlayışına aykırı olduğunu ve zarar verdiğini belirtti. Özer, usule uygun olmayan işe alımların feshedildiğini ve ihtiyaç olduğu takdirde yeni alımlar yapılacağını ifade etti.
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