PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın - Son Dakika
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Politika

PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısına teröristbaşının kardeşi Mehmet Öcalan'dan yorum geldi. Mehmet Öcalan, "Umarım herkes için güzel bir şeyler olabilir. Kimse kimseyi aldatmasın. Demokratik şekilde güzel bir barış olsa biz de buna seviniriz. Neyin ne olacağı belirsiz." dedi.

22.10.2024 17:45
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ankara'nın gündemini alt üst edecek bir açıklama yaptı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili konuşan Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

PKK LİDERİNİN KARDEŞİ MEHMET ÖCALAN: BİLEMİYORUM, BİR ADIMDIR

Bahçeli'nin açıklamalarına Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'dan yanıt geldi. Odatv'ye konuşan Mehmet Öcalan, Devlet Bahçeli'nin iki haftadır üst üste bu konuyu gündeme taşıdığını belirtti. Mehmet Öcalan şunları söyledi: "İki hafta üst üste Devlet Bahçeli bu konuyu ortaya atıyor. Bunu bilemiyorum, bir adımdır. Ne şekilde şekillenecekse, bilemiyorum. Umarız ki güzel şekilde olur. Evet konuşuyor Bahçeli, doğrudur konuşması.

PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
Mehmet Öcalan

"KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN"

Ama 4 senedir Abdullah Öcalan'dan bir ses çıkamıyor, tecritte. Avukatlarıyla her taraf kesilmiştir. Bilmiyorum belki adada konuşuyor. Bilemiyoruz. Umarım herkes için güzel bir şeyler olabilir. Kimse kimseyi aldatmasın. Demokratik şekilde güzel bir barış olsa biz de buna seviniriz. Neyin ne olacağı belirsiz. Umarım ki güzel olur.

"(İmralı) Orada olan bitenden asla haberimiz yoktur. 4 yıl bitti, 5'inci yılına giriyor. Zannederim devletin haberi vardır. Avukatların ve ailenin haberi yok."

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Mehmet Öcalan, Politika, 3-sayfa, Terör, Hukuk, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • atakan oskay:
    Bahçeli'nin beyninin sulandigini düşünüyorum..Yakında Grup toplantısını Kandilde yapmayı planlıyor da olabilir... 82 24 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Amerika izin vermez kararı pkk değil Amerika veriyor 71 14 Yanıtla
  • serkan keskin:
    kimleeeeer kimlerle yan yana 44 9 Yanıtla
  • Alt yil:
    Niye silah bırakacak ne vereceksin onu açıkla. 30 7 Yanıtla
  • Sabri TIGER:
    Her fırıldağın kulağına bir üfleyeni vardır bu fırıldağa kim üfledi acaba 23 1 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    esir aldıkları gibi sallasaydi o zaman ki hükümet içinde vardı MHP o zaman kimsenin yüreği yem zdi terörizme 18 2 Yanıtla
  • YoH null:
    kimler kimlerle beraber:) 14 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Tâbi Yaa Siz Çok İyi Anlatıyorsunuz? 9 4 Yanıtla
  • Savaş Barış:
    Yüzyılın projesi bu beyler.Herşey bir projeydi.ölen olduğuyle kaldı.Turkiye Kürtler sayesinde güzellikle misakı milli sınirlarini alacak gibi Yinede temkinli olmak lazım.Bunu yıllardır söylüyorum.Komşu komşuya düşman olmasın diye . 7 2 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Bu akrep, engerek kendini bir bxx zannediyor galiba! 7 0 Yanıtla
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