PKK'nın Feshi Terörsüz Türkiye İçin Önemli - Son Dakika
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Politika

PKK'nın Feshi Terörsüz Türkiye İçin Önemli

PKK\'nın Feshi Terörsüz Türkiye İçin Önemli

Ömer Çelik, PKK'nın feshi ve silah bırakma kararının 'Terörsüz Türkiye' hedefi için kritik olduğunu belirtti.

12.05.2025 10:51
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, 'Terörsüz Türkiye' hedefi açısından önemli bir aşamadır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. 'Fesih' ve 'silahları teslim etme' kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye' için ortaya koyduğu yüksek siyasi iradesi ve sürecin koordinatlarını 'devlet politikası' olarak çizen kapsayıcı ve net yaklaşımı ile Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, gelişmelere dönük duruşu ve yönlendirmeleri, topyekun 'iç cephe'nin güçlendirilmesinin başlıklarını oluşturmuştur. Siyasi partiler arasındaki etkili ve verimli görüşme trafiği, istişare ve diyalog, demokratik siyasetin 'meşru adres' olarak sorumluluk almasını ve inisiyatif üretmesini sağlamıştır. İmralı'dan yapılan çağrı sonrasında PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, 'Terörsüz Türkiye' hedefi açısından önemli bir aşamadır" dedi.

'OLUMLU BİR DALGA OLUŞACAK'

Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısının açılacağını kaydeden Çelik, "Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. 'Fesih' ve 'silahları teslim etme' kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır. Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir. Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının 'içerde' ve 'dışarıda' tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekalet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır. Ayrıca 'Terörsüz Türkiye' hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye'nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir. Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'DEĞERLERİ ZEDELEYECEK HİÇBİR ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Çelik, ayrıca "Cumhuriyetimizin hepimizin 'çatı'sı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel 'zemin' olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir. Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinci ile geleceğimiz en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edecektir. Her olumlu aşama yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacaktır. 'Terörsüz Türkiye'ye sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerekir. Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Temel prensibimiz şudur; Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. 'Devletimizin nitelikleri' ve 'milletimizin değerleri' konusunda hiçbir tartışma yoktur, bu değerleri zedeleyecek hiçbir adım söz konusu değildir, olamaz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak büyük stratejik adımlardan önde geleni 'Terörsüz Türkiye' olacaktır. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir" dedi.

Kaynak: DHA

Ömer Çelik, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK'nın Feshi Terörsüz Türkiye İçin Önemli - Son Dakika

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