PKK\'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Terör örgütü PKK, kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldı. Söz konusu gelişme siyasetin bir numaralı gündemi haline gelirken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sokağa nasıl yansıdığı da merak konusu oldu.

GENAR BAŞKANI AKTAŞ, SÜRECE İLİŞKİN ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI

Haberler.com'un konuğu olan kamuoyu araştırma şirketi GENAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, sürecin başlangıcından bu yana gerçekleştirdikleri araştırma çalışmalarını paylaştı.

"DESTEĞİN YÜZDE 70-80'LERE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Halkın ilk başta sürece temkinli yaklaştığını belirten Aktaş, "Yapmış olduğumuz 5 bin denekli bir çalışmada yüzde 50 civarlarında; DEM Parti'nin, MHP'nin ve AK Parti'nin destek verdiği diğer partilerin temkinli olduğu bir süreç vardı. Abdullah Öcalan açıklamasını yaptıktan sonra, Kandil'den de olabilir işareti geldiği dönemlerde bu bir 10 puan yukarıya seyretti. Millet süreci gördükçe olumladı. Devamında da bugün baktığınız zaman ben bu kamuoyu desteğinin yüzde 70-80'lere çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KÜRT SEÇMENLERDE SÜRECE DESTEK ORANI YÜZDE 99'A YAKIN"

Aktaş, Kürt seçmenlerde sürece destek oranın yüzde 99'a yakın olduğunu dile getirdi. Aktaş, "Ben bu veriyi gördükten sonra dedim ki 'kolay kolay kimse bu yüzde 99'luk desteği gördükten sonra süreçten vazgeçemez.' Genel gidişatın bozulmayacağına yönelik bir kanaatim var." diye konuştu.

İTTİFAKLARIN VE PARTİLERİN OY ORANINI DA AÇIKLADI

İhsan Aktaş, yaptıkları çalışmalar sonucunda ittifakların ve partilerin elde ettikleri oy oranlarını da paylaştı. Aktaş, şu şekilde konuştu: "PKK'nın kendini tasfiye etmesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatacak bir şey. Bizim yaptığımız araştırmalarda Cumhur İttifakı'nın oy toplamı yüzde 45. AK Parti'nin yüzde 35.8, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde 9. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı ise yüzde 33-34 bandında. Yanında ise DEM Parti gibi bir müttefiki vardı. 'Terörsüz Türkiye' süreci ise DEM Parti'yi bağımsızlaştıracak. DEM Parti'nin bağımsızlaşması da CHP için bir yönüyle banko müttefik olan bir partinin kendinden uzaklaştırma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Yüzde 30 bandından duracak bir parti gibi görünüyor CHP."

"CHP ELDE ETTİĞİ OYLARI ELİNDE TUTAMIYOR"

'Terörsüz Türkiye' sürecinde CHP'nin sınıfta kaldığını da öne süren Aktaş, "İmamoğlu'nun tutukluluğu öncesi CHP yaklaşık yüzde 31,5 civarındaydı, AK Parti 34,5 civarındaydı. Nisan ayındaki araştırmada CHP yüzde 35,6'ya AK Parti ise yüzde 35,8'e çıktı. CHP, elde ettiği bu oyları elinde tutamıyor. Muhtemelen 1-2 ay sonra yaptığımızda tekrardan 30'lu rakamlara geri döner." dedi.