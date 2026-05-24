Polis CHP Genel Merkezi\'ne Girdi

Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı.

Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.