Adwan: "Osmanlı'yı özlüyoruz" - Son Dakika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kardeş şehir Filistin'in Beyt-Hanun Belediye Başkanı Dr. İmad Adwan'ı Panoroma 1326 Bursa Fetih Müzesinde ağırladı. Adwan, Orta Doğu'ya asırlarca adaletle hükmeden Osmanlı Devleti'ni özlediklerini söyledi.

Başkan Dündar ile birlikte müzeyi gezen Belediye Başkanı Adwan, "Daha önce hiç görmediğim güzellikte, çok çok mükemmel bir müze. İnşallah yapmış oldukları bu eser sonsuza kadar yaşar" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin kardeşi şehri Filistin'in Beyt Hanun Belediye Başkanı Dr. İmad Adwan'a Fetih Müzesi hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, dev eserin sanatsal ve mimari özelliklerini anlattı. Osmanlı devletine kurucu başkentlik yapmış olan Bursa'nın fethinin anlatıldığı müzeye hayran kaldığını belirten Dr. İmad Adwan, "Böyle güzel bir eseri daha önce hiç görmedim. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin gerçekleştirdiği fetihlerin anlatıldığı bir müze" dedi.

"Osmanlı Devleti'ni özlüyoruz"

Dünyada özlenen iki duygu olduğunu ifade eden Dr. İmad Adwan, "Neyi özlüyoruz derseniz, dünyada 600 yıl hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'ni çok özlüyoruz. Müzede tasvir edilen döneme dönmeyi çok özlüyoruz. Müzedeki tablolara ve kubbedeki 6 Nisan 1326 tarihinde Bursa'nın fethini anlatan panoramik resme baktığımda bu özlemimiz bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Keşke diyorum, bu devleti yeniden görebilsek. Osmanlı Devleti, dünyaya dostluk, barış, kardeşlik ve adalet adına çok büyük kazanımlar sağladı. İnşallah, Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu devlet yeniden ayağa kalkacak ve dünyada adalet, dostluk ve kardeşlik duyguları yeniden hayat bulacak. Kardeş belediye başkanımız Mustafa Dündar'a misafirperliği için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel eser yaptıkları için kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, kardeş şehir Beyt Hanun Belediye Başkanı Dr. İmad Adwan'a, ziyareti için teşekkür etti. Başkan Dündar, ziyaretin sonunda, Dr. İmad Adwan'a, Bursa'yı fetheden Orhan Gazi'nin miğferinin replikasını hediye etti. - BURSA