AK Parti Bahçesaray Danışma Meclisi toplantısı - Son Dakika

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Bahçesaray teşkilatı olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulunun konferans salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Koordinatörü Mustafa Güvener, Bahçesaray Eski Belediye Başkanı Naci Orhan, Kadın ve Gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, mahalle temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, davalarına gönül vermiş her bir arkadaşıyla gurur duyduğunu belirterek, "Milletimizle beraber dün olduğundan daha fazla bir inançla, daha fazla bir gayretle ve daha büyük bir kararlılıkla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutacağız. Toplantımızın ilçemiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizden aldığımız güçle yine milletimiz için durmak yok yola devam edeceğiz" dedi.

Başkan Sabırlı, her daim hemşehrileriyle el ele, gönül gönüle olmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, "Belediye ve teşkilatımızla, ilçemiz için çok değerli projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizim gideceğimiz çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Dolayısıyla bu kadroya gayret etmek, çalışmak yakışır. Bu kadroya Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik durmak yakışır. 2023 hedeflerimize giden yolda, birlik beraberlik ve kardeşlik şarkılarını her zamankinden daha gür bir sesle söyleyeceğiz. Her gün, azmini ve inancını yeni baştan tazeleyen Bahçesaray teşkilatı olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Teşkilatımız ile ilk günkü aşkla durmak yok yola devam diyerek Bahçesaray için canla başla çalışıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Gerçekleştirilen toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - VAN