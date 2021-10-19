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Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler - Son Dakika

Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler

19.10.2021 17:19

Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler.

Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler

ANKARA - Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler.

Başkan Oran ve beraberindeki heyet, AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç ile görüştüler ve sorunlarını paylaştılar.

Oran, kendilerinin veteriner çalıştırması gerektiğini belirterek, yönetmelik değişikliği ile konunun yapılabileceğini ifade etti. İnegöl Yalova koyun ırkı diye ırkın olduğuna dikkat çeken Oran, tescil işlemlerinin başladığını ama bitirilemediğini ve küpelemeyi yapmak istediklerini vurguladı.

Bazı yetiştiricilerin mera yaptıklarını belirten Oran, meralara yetiştiricilerin beton yaptıklarını ifade etti. Oran, İl Müdürlüğü'nün bu konuda düzeltme yapması gerektiğini söyledi.

Kılıç ise art niyetlileri iyi niyetlilerle ayırmak gerektiğini kaydederek, bu konuyu görüşeceğini ifade etti.

Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler
Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler
Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler
Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler
Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler
Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler

Milletvekili, Ahmet Kılıç, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiler - Son Dakika
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