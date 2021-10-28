Üniversite gençliği sordu, Başkan Sürekli yanıtladı - Son Dakika

Özel bir üniversitenin Siyaset Platformu Kulübü öğrencilerini ağırlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Genç arkadaşlarıma; açık yüreklilikleri, heyecanlı paylaşımları için teşekkür ediyorum. Olağanüstü, umut verici bir tablo" dedi.

Son dönemde gençlerle mesaisini artıran AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ile birlikte özel bir üniversitenin Siyaset Platformu Kulübü öğrencilerini il başkanlığında ağırladı. Ağırlıklı olarak hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşan gençlerin sorularını yanıtlayan Sürekli, "Gençlerin siyasetle ilgilenmesini, siyaset yapmasını önemsiyoruz. Üst düzey birçok görevde, gençlik kollarından yetişen arkadaşlarımız var. En genç kadrolar AK Parti'de. Siyasetin gençleşmesi ve gençlerin öngörülerinden yararlanmak gerekiyor. Genç arkadaşlarıma; açık yüreklilikleri, heyecanlı paylaşımları için teşekkür ediyorum. Olağanüstü, umut verici bir tablo" diye konuştu.

Güler yüzlü siyaset vurgusu

Apolitik gençlerin siyaset algısını yıkmak için yola çıktıklarını söyleyen hukuk fakültesi öğrencisi ve kulüp başkanı Oğuzhan Yıldırım, Başkan Sürekli'yi kampüse davet etti. Yıldırım, Başkan Sürekli'ye atıfta bulunarak "Bizi mutlu eden, şu güler yüz. Siyasetin gergin havası dağılmalı. Sizlerden bunu görmek bizi rahatlatıyor" ifadelerini kullanırken, gence katıldığını belirten Başkan Sürekli, bir soru üzerine gençlik yıllarından başlayarak siyaset yolculuğunu da anlattı. Sürekli, "Keşke, gençlik kollarından başlayarak siyasette yer alsaydım, ana kademeden başladım. Bir referansla siyasete girmedim. Bir tanıdığım yoktu. Milletvekilliği dahil pek çok görev yaptım. Bu da AK Parti'nin sağlıklı ve kucaklayıcı yapısını işaret ediyor. Gençliğin dinamizmi, toplumun ve ülkenin canlılığını sağlıyor. Her alanda varlık göstermelisiniz. Göstermelisiniz ki; değişim ve dönüşümler kalıcı ve etkin olabilsin. Sizler de birer hukukçu olacaksınız. Ben de öyleyim. Siyasette avukatların tartışmasız bir ağırlığı söz konusu. İnşallah sizleri de yarın bu makamlarda göreceğiz" sözlerine yer verdi.

"Halkın yararına olan iş birliklerine her zaman varım"

Milli günlerde, önemli etkinliklerde siyasileri yan yana görmekten mutlu olduklarını belirten gençlere, bu birlikteliklerin zeminini büyüttüklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Veysel Şahin ile haftada 2-3 kez görüşür, istişare eder; etkinlik ve programlara sık sık birlikte katılım sağlarız. CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile de görüşürüz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i de İzmir'i ilgilendiren önemli ve acil durumlarda ararım. Sel felaketinde olduğu gibi. Göreve geldiğimde ilk iş olarak siyasi partilerin il başkanları ile bir araya gelerek İzmir'in sorunlarını masaya yatırmak oldu. Uzlaşı ve dayanışma dilini, halkın yararına yapılacak iş birliklerini önemsiyorum. Hiç imtina etmedim, etmem."

Öğrencilerin sosyal medya düzenlemesinden ekonomiye merak ettiklerini yanıtlayarak partisinin çalışmalarını anlatan Başkan Sürekli, bu buluşmaları sürdürme arzusunu dile getirerek AK Parti'nin kapısının gençlere her zaman açık olduğunu söyledi. - İZMİR