Üye Girişi
AK Parti'li Gökcan, Muğla'daki yurt açılışının geciktirilmesini eleştirdi - Son Dakika

AK Parti'li Gökcan, Muğla'daki yurt açılışının geciktirilmesini eleştirdi

07.10.2021 17:09
AK Parti'li Gökcan, Muğla'daki yurt açılışının geciktirilmesini eleştirdi

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "iş yapmayıp sadece eleştiren CHP zihniyeti"nin Muğla'daki Turgut Reis Öğrenci Yurdu'nun açılışını geciktirdiğini söyledi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "iş yapmayıp sadece eleştiren CHP zihniyeti"nin Muğla'daki Turgut Reis Öğrenci Yurdu'nun açılışını geciktirdiğini söyledi.

Gökcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muğla'da açılışı bugün yapılan Turgut Reis Öğrenci Yurdu'na, 2024 öğrencinin yerleştirileceğini belirterek "İş yapmayıp sadece eleştiren CHP zihniyeti bu yurdun açılışını geciktirdi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi işi olan su ve kanalizasyon yatırımını yapmadı. Yaklaşık 6 milyon lira kaynak kullandık. Su ve kanalizasyon sorununu çözdük." ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in yurdun su ve kanalizasyon sorununa ilişkin açıklamalarını eleştiren Gökcan, Muğla'ya eğitim alanında yapılan yatırımları anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Turgut Reis, AK Parti, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Gökcan, Muğla'daki yurt açılışının geciktirilmesini eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı 17:05 Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı Fenerbahçe'de 16:56 Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış 16:52 Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış
Belçika'nın gündeminde haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi tartışılıyor 16:33 Belçika'nın gündeminde haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi tartışılıyor Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde 16:21 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu 15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket 15:47 Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket

Son Dakika Haberleri
17:04 Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı
17:03 Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
16:55 Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi
16:53 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu
16:51 Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış
16:35 İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi
16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı
16:25 TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü
16:21 Yargıtay'dan örnek karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz
16:20 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "ajan" oldukları gerekçesiyle iptal etti         
17:09
Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti         
17:04
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu         
16:54
İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi         
16:35
İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu         
16:29
TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü         
16:25
Eşiyle tartışan adam, meşhur Kozan Kalesi'nin tepesine çıkıp intihar etmeye kalkıştı Eşiyle tartışan adam, meşhur Kozan Kalesi'nin tepesine çıkıp intihar etmeye kalkıştı         
15:59
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu         
15:47
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 17:14:50. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Gökcan, Muğla'daki yurt açılışının geciktirilmesini eleştirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement