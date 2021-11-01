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AK Parti'li Karahocagil: "AK Parti, hizmetlerini milletimiz için yapmaya devam edecek" - Son Dakika

AK Parti'li Karahocagil: "AK Parti, hizmetlerini milletimiz için yapmaya devam edecek"

01.11.2021 17:28
AK Parti'li Karahocagil:

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti'nin "işimiz hizmet, gücümüz millet" sloganı ile hizmetlerini millet için yapmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti'nin "işimiz hizmet, gücümüz millet" sloganı ile hizmetlerini millet için yapmaya devam edeceğini söyledi.

Karahocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin yalanları, iftiraları ve desiselerinin, zerre kadar kendilerini ilgilendirmediğini, milletin hizmetkarı olduklarını dile getirdi.

Muhalefetin, yıllarca "muhalefet yapma" adına sadece yalan ve iftira üretmesinin, senaryo yazmasının, 15 seçimde kazanamamanın hırsı ve kininden kaynaklandığını ifade eden Karahocagil, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik itibarsızlaştırma girişimlerinin, son dönemde gözle görülür şekilde artış gösterdiğini belirtti.

TÜGVA yönetiminin açıklamalarının "provokatif sloganlarla ve taşkınlığa varan fiillerle" engellenmeye çalışıldığını söyleyen Karahocagil, "Böylece hukuksuz bir şekilde başlayan uygulama, CHP zihniyetinin siyaset malzemesine dönüştürülmüştür. TÜGVA, TÜRGEV, T3 Vakfı ve Ensar Vakfı'nın bulunduğu dernek ve vakıflara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından para aktarıldığı iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Başkanlığından Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan rapor, büyükşehirden vakıf ve derneklere tek bir kuruş ödeme yapılmadığını ortaya koydu." diye konuştu.

IMF'nin, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükselttiğine işaret eden Karahocagil, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2'lik büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte beklentiler dahilinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü. Böylece 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme oranına ulaşıldı. OECD, Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini 2,7 puanlık artışla yüzde 8,4 seviyesine yükseltti. Halkımızın yıllardır çektiği sıkıntıları sona erdirip, ülkemizin kalkınması için tüm engelleri ortadan kaldırdık. 3 Kasım 2002'de 'tek başına, iş başına' diyerek iktidara gelen AK Parti, 'işimiz hizmet, gücümüz millet' sloganı ile hizmetlerini milletimiz için yapmaya devam edecek."

Mustafa Levent Karahocagil, Milletvekili, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'AK Parti, hizmetlerini milletimiz için yapmaya devam edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "AK Parti, hizmetlerini milletimiz için yapmaya devam edecek" - Son Dakika
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