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AK Partili Kavuncu: "Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir" - Son Dakika

AK Partili Kavuncu: "Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir"

11.10.2021 18:07
AK Partili Kavuncu:

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediyesi'nin AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilediğini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediyesi'nin AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilediğini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gazi ve İnönü caddelerinde esnaf ziyareti yaptı. Esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Kavuncu, daha sonra Başkan Aşgın ve yardımcılarıyla belediyede bir araya gelerek belediye yatırım ve hizmetlerini değerlendirdi. Başkan Aşgın liderliğindeki belediye yönetiminin göreve başladığı günden bugüne kadar başta belediyenin temel hizmetleri olmak üzere gerçekleştirdikleri önemli yatırımlar ve projeler ile başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Kavuncu, "Eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla aşkla çalışan Çorum Belediye'miz AK Belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir. Seçim vaatleri arasında yer alan projeleri kısa sürede bir bir hayata geçiren Belediyemiz Çorum'un çehresini değiştiren önemli eserleri hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Özellikle tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve halkın talep ve beklentileri doğrultusunda birbirinden nitelikli yatırımların Çorum'a kazandırılmasında büyük pay sahibi olan Başkan Aşgın'ı ve ekibini tebrik eden Kavuncu, "AK davamıza çalışmalarıyla katkı sunan herkese minnettarız. Yerelde belediyemiz, Ankara'da bizler hizmet ve yatırımların en iyisinin Çorum'a kazandırılması için halkımızın bize verdiği görevin bilinci ve sorumluluğuyla gayretle çalışıyoruz. Valimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, teşkilatlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak bölgesinin parlayan yıldızı gelişmiş, kalkınmış Çorum'u, 2023'le yeni bir çağa girecek olan Türkiye'mizde hakkettiği yere ulaştıracağız inşallah" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

AK Partili Kavuncu: Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir
AK Partili Kavuncu: Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir
AK Partili Kavuncu: Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir
AK Partili Kavuncu: Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir
AK Partili Kavuncu: Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir
AK Partili Kavuncu: Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir

Erol Kavuncu, Milletvekili, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Kavuncu: 'Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Kavuncu: "Çorum Belediyesi, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemektedir" - Son Dakika
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