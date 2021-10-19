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Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri

19.10.2021 16:35
Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri

Konya'nın Akşehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerin ilki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Anıta muhtarlar adına Muhtarlar Derneği Başkanı ve Altuntaş Mahallesi Muhtarı Hurşit Sun tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhtarlar Derneği Başkanı ve Altuntaş Mahallesi Muhtarı Hurşit Sun tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından tören sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Gülcü ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlar Günü kapsamında diğer etkinlik ise Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin önemine dikkat çekerek, "Muhtarlık müessesesi 1829 yılından bu yana devam eden, her geçen gün önemini artıran, demokrasi zincirimizin ilk halkasıdır. Halkımızın beklentilerini ilgili kurumlara iletilmesinde halkımızın başvurduğu ilk kapıdır. Arada bir köprüdür ve bu anlamda çok önemli bir müessesedir. Bunun içindir ki 1829 yılından beri bu müessese her geçen gün daha da güçlenerek, kıymetlenerek devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da bunu her vesileyle vurguluyor. Sizlere devletimizin taşradaki uç beyleri desek belki de abartı olmaz. Belediye olarak bizlerin gözü ve kulağısınız. Çünkü mahallelerinizdeki hemşehrilerimizin beklentilerini taleplerini alıp bizlere ulaştırmada önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Bu noktada sizlere teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Böyle birlik ve berberlik içinde, hizmet yolunda Allah gücümüzü artırsın, ecirli hizmetlere bu gayretlerimizi vesile kılsın. Sizler bizim paydaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımızsınız. Bizim için belediyedeki meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz neyse en az onlar kadar bizim için kıymetlisiniz. Seçilmiş olmanız yönüyle de daha bir kıymetlisiniz. Bu nedenle güzel hizmetleri yapmada hep beraberiz ve beraber olmaya devam edeceğiz. Burada başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz bir eser bırakma gayreti içerisindeyiz. Allah hepimize güzel eser bırakmayı, arkamızda güzel hatıralar bırakarak ayrılmayı nasip etsin diyorum. Tekrar Muhtarlar Günü'nüzü tebrik ediyorum" dedi.

Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci de, muhtarların devlet kurumları ve vatandaşlar arasındaki bir köprü konumunda olduğuna vurgu yaparak, "Bu köprü konumunuz sayesinde birçok konunun çözümü sağlanmış oluyor. Tabi işin temeli diyalog, diyalog olduktan sonra gerek belediyemizle, gerek diğer kamu kurumlarımızla problemlerin çözümü daha da kolaylaşıyor. Bu nedenle en önemli husus diyalog diye düşünüyorum. Gerek bizlerle, gerek jandarmamızla, emniyetimizle, belediyemizle, kamu kuruluşlarımızla diyalog içerisinde olduğumuz takdirde problemlerimiz daha kolayca çözülecektir" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle zor bir dönem yaşandığına dikkat çeken Kaymakam Küreci, pandemiden kurtulmak için aşı olmanın önemine dikkat çekerek, muhtarların aşı olmayan vatandaşlar konusunda duyarlı olmasını isteyerek aşı olma oranının artırılması gerektiğini belirtti. Program sonunda muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerindeki programa; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve Fen İşleri Akşehir Şube Müdürleri, Akşehir Belediyesi ve bazı kamu kurum müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı. - KONYA

Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri
Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri
Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri
Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri
Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşehir'de Muhtarlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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