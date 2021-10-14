Ankara Büyükşehir ihtiyaç sahiplerine nakdi destek sağlayacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kömür yardımı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara artık kapıda kömür dağıtımı yerine 'Başkent Kart' üzerinden 2 bin 150 liralık nakdi destek yapılacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayata geçirilen 'Başkent Kart' sistemi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımı için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre kömür yardımı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara artık kapıda kömür dağıtımı yerine 'Başkent Kart' üzerinden 2 bin 150 liralık nakdi destek yapılacak. Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara'da sona erdi. 28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150'şer liradan toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırdık. Bir elin verdiğini diğer el görmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA