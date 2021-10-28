Üye Girişi
ATSO Başkanı Çetin: "Her 29 Ekim'i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz" - Son Dakika

ATSO Başkanı Çetin: "Her 29 Ekim'i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz"

28.10.2021 10:26
ATSO Başkanı Çetin:

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda Cumhuriyetin kuruluş değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Cumhuriyetin 100.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda Cumhuriyetin kuruluş değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Cumhuriyetin 100. yıldönümünü Antalya'da simge bir eserle taçlandırmak üzere çalışmaların sürdüğünü belirtti. Davut Çetin mesajında Cumhuriyetin 100. Yılına 2 yıl kaldığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına sadece 2 yıl kaldı. Bundan sonra her 29 Ekim'i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz" dedi.

"Yaşadığımız toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum"

Başkan Davut Çetin mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 98. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, milletimize yakışan, erdeme dayalı bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetimizin kurucu kadroları müthiş bir vizyonla bu toprakları halk egemenliğine dayalı bir yapı ile buluşturmuştur. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına sadece 2 yıl kaldı. Bundan sonra her 29 Ekim'i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz. Cumhuriyetimizin başarısı her birimiz için bir onur ve haysiyet meselesi olarak görülmelidir" dedi.

"Üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirme azim ve kararlığındayız"

Kalkınma ve refah için üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapacaklarını belirten Çetin, "Önder, en büyük eserim dediği Cumhuriyeti tanımlarken "Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir, Cumhuriyet ahlaklı insanlar yetiştirir" ifadelerini kullanmıştır. Bizlere düşen bu değerli mirası sevgi, saygı, adalet, eşitlik ve birlikte çalışma kültürü ile yoğurarak geleceğe taşımaktır. Bizler iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, "muasır medeniyet seviyesi"ne ulaşmayı amaçlarken, refahın temeli olan ekonomik kalkınmayı ivmelendirerek sürdürmek üzere üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirme azim ve kararlığındayız" diye konuştu.

"İlerlemeyi hep birlikte başarabiliriz"

Birlikte ilerlenebileceğinin altını çizin Çetin, "Ancak ekonomide istikrar kadar ihtiyacımız olan şeyin uzlaşma, saygı ve güven iklimi olduğu da unutulmamalıdır. Bunun için Anayasamızda yer alan Cumhuriyetimizin temel ilkelerine sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Devletimizin kurumları ayrışma ve gruplaşmadan uzak tutulmalıdır. Yargı bağımsızlığı, liyakat sistemi, eğitimde kalite gibi değerlere önem verilmelidir. Adalet, kamu güveni ve vicdanı çok daha güçlü şekilde tesis edilmelidir. Atalarımız nasıl ki el ele vererek, birliktelikle, ortak hedef doğrultusunda ve olağanüstü fedakarlıklarla Cumhuriyeti kurduysa, bu değerli mirası değerlerini koruyarak yüceltmek de bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Bu ilerlemeyi hep birlikte başarabiliriz ve başarmak zorundayız. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken güzel ülkemize yakışan şey budur" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetin 100. Yıl Simge Eser Projesi"

Mesajında Cumhuriyetin 100. Yıldönümünü Antalya'da simge bir eserle taçlandırmak için fikir yarışması düzenlediklerini de hatırlatan Davut Çetin, "Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümüne 2 sene kaldı. 100. yıldönümleri özeldir, üzerinden yıllar geçse de hatırlanmalıdır. Antalya da kamusuyla, sivil toplumuyla 100 yıl coşkusunu bir sembolle ölümsüzleştirmelidir. Bu nedenle ATSO olarak kentimizin değerli kurumları, İş İnsanları Dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yola çıktığımız "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" simge eser projesini çok önemsiyoruz. Halkımızın fikir ve önerilerini topladık. Çalışma grubumuz değerlendirmeleri yapıyor. Değerlendirme sonrası öne çıkan fikirleri, kısa zaman içerisinde kamuoyuna açıklayacağız. Bu tür semboller bir ülkenin ve şehirlerin ortak geçmişe sahip çıkması ve gelecek iddiasını gösterir. Antalya'da yaşayan herkes maddi ve manevi olarak bu sembole katkı koymalıdır. İnanıyorum ki; Antalya için Cumhuriyetin 100. Yıl sembolünü 2023 yılında bütün kurumlarla, halkımızla birlikte, hep beraber hayata geçireceğiz ve bu gururu gelecek nesillere aktaracağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

ATSO Başkanı Çetin: Her 29 Ekim'i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Cumhuriyet, 29 Ekim, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ATSO Başkanı Çetin: 'Her 29 Ekim'i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz' - Son Dakika


Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti 11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor 10:28 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin 08:43 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:39:21. #1.11#
SON DAKİKA: ATSO Başkanı Çetin: "Her 29 Ekim'i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement