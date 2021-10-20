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Aydın: "Adıyaman'a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık" - Son Dakika

Aydın: "Adıyaman'a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık"

20.10.2021 15:29
Aydın:

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'a 2002'den beri önemli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'a 2002'den beri önemli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile TBMM Genel Kurul çalışmalarında milletvekilleri bir araya gelerek Adıyaman'da devam eden yatırımlar ve ihtiyaçları hakkında istişarede bulundu.

Milletvekili Ahmet Aydın, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti döneminde Adıyaman'ımıza Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından, önemli yatırımları kazandırdık. Adıyaman'da mevcut yurt sayısı 2002 yılında bir 1 iken bu sayı altı 6'ya çıktı. Yurt kapasitemiz 460'dan 7 bin 338 çıktı. Adıyaman'da gençlik merkezi yoktu, ilimize üç tane gençlik merkezi kazandırdık. Yapılan spor tesisleri ile sporcularımızı buluşturarak ilimizdeki sporcu sayısını artırdık. 2002 yılında lisanslı sporcu sayısı bin 736'dan 53 bin 753'e, milli futbolcu sayısı 5'den 144'e, aktif kulüp sayısı 39'dan 152 çıktı. 2002'de ilimizdeki toplam spor tesisi sadece 9 adet iken ciddi gayretlerimizle birlikte spor tesisi sayısını 144'e çıkardık" dedi.

Planlanan ve devam eden projelerle gençlere yönelik her tür hizmet ve yatırımı takip ettikleri dile getiren Aydın, Adıyaman için yeni proje ve yatırımları kazandırmak için gayret sarf ettiklerini sözlerini aktardı. - ADIYAMAN

Aydın: Adıyaman'a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık
Aydın: Adıyaman'a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık

Ahmet Aydın, Adıyaman, AK Parti, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydın: 'Adıyaman'a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık' - Son Dakika


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