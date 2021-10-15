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Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2) - Son Dakika

Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2)

15.10.2021 17:26
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2)

ORTAK BASIN TOPLANTISIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından iki bakan Polonya Savunma Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Blaszczak'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Türkiye ve Polonya arasında köklü tarihi geçmiş ve ortak değerlerin bulunduğunu belirtti. İki ülkenin NATO içindeki stratejik iş birliğine dikkat çeken Akar, "İki NATO müttefiki olarak yaptığımız çalışmaların daha da gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanlarımızın yaptığı çalışma, çizdiği çerçeve bizim için son derece aydınlatıcı ve yol gösterici olmuştur" dedi.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile mayısta Türkiye'de bir araya geldiklerini anımsatan Akar, "Çalışmalarımızı geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir taraftan bakanlar düzeyinde çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan askeri diyalog toplantılarının yapılacağını, bunun da ötesinde yüksek düzeyli stratejik konseyin toplanacağını da belirtmek isterim. NATO çerçevesinde yaptığımız çalışmalar kapsamında Polonya'daki çok uluslu kolordu ve çok uluslu tümen için katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.'BARIŞ VE İSTİKRARIN HAKİM OLMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'Akar, görüşmelerde hem askeri eğitim iş birliği konusundaki çalışmaları hem de savunma sanayii alanındaki iş birliği konularını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile birlikte ilişkilerimiz çok daha süratlenecektir" ifadesini kullandı. Polonya ve Türkiye'nin bu alanlardaki potansiyeline vurgu yapan Akar, şunları kaydetti: "Bu potansiyelden ortaya çıkacak sinerjiyle birlikte ülkelerimizin güvenliği ve silahlı kuvvetlerimizin gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu şekliyle sadece kendimiz için değil aynı zamanda NATO ve bölge için de önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Benzer bir yaklaşım içinde Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de barışın ve istikrarın hakim olması için gayret gösteriyoruz."Bu konuda Türkiye ve Polonya'nın benzer düşünceleri taşıdığını dile getiren Akar, şöyle dedi: "Amacımız ülkelerimizin ve bölgenin güven ve istikrar içinde olmasıdır. Buna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Karşılıklı olarak personel değişimi yapmak suretiyle personelimizin olabildiğince güçlenmesine gayret göstereceğiz. Savunma sanayii konusunda da ülkelerimizin sahip olduğu potansiyelden en üst düzeyde yararlanmak suretiyle silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının, silah, araç gereç ve donanımın olabildiğince yerli ve milli olarak sağlanmasına çalışacağız. Son derece olumlu ve yapıcı gündemle yaptığımız çalışmaların sadece ülkelerimiz için değil aynı zamanda NATO için de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye için Avrupa Birliği tam üyeliği stratejik bir hedeftir. Bu konudaki desteklerinden dolayı Polonya'ya teşekkür ediyorum."BLASZCZAK: POLONYA'DAN BİR HEYET SİLAH ALMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GİDECEKPolonya Savunma Bakanı Blaszczak da, iki ülke arasında 600 seneye dayanan tarihi ilişkilerin olduğunu belirterek, "İki ülke arasında sadece NATO içinde değil farklı alanlarda da iş birliği söz konusu. Cumhurbaşkanı Sayın Duda'nın Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında iş birliği konusunda imzalanan anlaşmalar ve insansız hava araçlarının satın alınması bu iş birliğinin somut göstergesidir" dedi.Türkiye ve Polonya arasındaki askeri iş birliğinin sadece savunma sanayii ile sınırlı olmadığını, eğitim alanında da önemli iş birliğinin bulunduğunu dile getiren Blaszczak, bunun daha da artacağına yönelik inancını ifade etti. Blaszczak, "Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemleri satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye gidecek" diye konuştu.

Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2)
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2)
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2)
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2)

Togo Cumhuriyeti, Hulusi Akar, Türkiye, Polonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2) - Son Dakika
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