Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Seul'de eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarını sürdürüyor. Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüşen Çavuşoğlu, temasları kapsamında eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile de bir araya geldi. Bakan
Çavuşoğlu ve Ki-Moon görüşme öncesi basına poz verdi.
2007-2016 yılları arasında BM Genel Sekreterliği görevini üstlenen Ban Ki-Moon, BM Genel Sekreterliği görevinden önce Güney Kore'de ve BM'de kariyer diplomatı olarak görev yapıyordu. Ban Ki-Moon'un görevden ayrılmasının ardından yerine Antonio Guterres getirildi. - SEUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü - Son Dakika