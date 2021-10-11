Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen ile telefonda görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Sayın Bakanımız Hollanda Dışişleri Bakanı'nı yeni görevinden dolayı tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alınmış ve bu çerçevede Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın bir sonraki toplantısının ülkemizde gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler de ele alınmıştır" denildi.