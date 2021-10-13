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Başkan Ayhan: "Kent Meydanını Sinop halkının hizmetine hep beraber sunacağız" - Son Dakika

Başkan Ayhan: "Kent Meydanını Sinop halkının hizmetine hep beraber sunacağız"

13.10.2021 15:44
Başkan Ayhan:

SİNOP (İHA) – Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, devam eden Kent Meydanı Projesi ile ilgili kamuoyunda yanlış bilinenlere açıklık getirdi.

SİNOP (İHA) – Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, devam eden Kent Meydanı Projesi ile ilgili kamuoyunda yanlış bilinenlere açıklık getirdi.

Kamuoyunda bilinen yanlışlardan birinin belediye ait parsellerin TOKİ'ye devredildiği yönünde olduğunu belirten Başkan Ayhan devrin geçici bir süreliğine olduğunu proje tamamlandığında geri verileceğini belirtti. Eski dispanser binasında yapılan iş yeri inşaatlarının şehrin imar planlarında yürütmeyi durdurma kararı varken nasıl yapıldığına ilişkin soruya da cevap veren Başkan Ayhan, inşaat alanının bu imar planlarında değil Koruma amaçlı imar planı sınırları içinde olduğunu belirtti. Şehrin koruma amaçlı imar planının da olmadığı ve şu anda yapım aşamasında olduğunu belirten Başkan Ayhan, inşaat ruhsatı verilebilmesi için mevzuatlar doğrultusunda 2 kurumla yazışmalar yaptıklarını belirtti. Ayhan, Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda inşaat ruhsatı verilmesinde bir sakınca olmadığı yönünde yazılar geldiğini yasal bir mani olmadığını açıkladı. Bu yazışmalar devam ederken müteahhit firmanın inşaata başladığını belirten Başkan Ayhan mühürleme de dahil gerekli işlemleri yaptıklarını belirtti. Bu 2 kurumun gelen yazıları sonrası ise müteahhit firmanın belediyeye ruhsat başvurusunda bulunduğunu söyledi. Şu anda ruhsatı vermeye mani bir durum olmadığını belirten Başkan Ayhan, firmanın burada çalışacak arkadaşlarla ilgili birkaç evrakının eksik olmasından ötürü ruhsat verilmediğini ancak tamamlanmasının ardından ruhsat verileceğini ifade etti.

Projenin yapılmasını desteklediğini belirten Başkan Ayhan, "Çünkü Sinoplu yıllardan beri biliyorum ki tarihi kale surlarının önünün açılmasını, burada bir kent meydanı yapılmasını istiyor. Özellikle otel Meliha Kasım arazisinde otel yıkıldıktan sonra, buraya bir daha bina yapılmaması burayı bütün Sinopluların kullanabileceği şekilde bir yeşil alan olmasını bütün Sinopluların destekleyeceğini biliyorum. Projenin sırf kamulaştırma maliyeti 30 milyon TL'nin üzerinde. Tabii, bir de projenin uygulanması ile ilgili bir maliyet var. Biz Sinop Belediyesi olarak bu maliyetleri tek başımıza yüklenip böyle bir projeyi hayata geçirebilecek bir bütçeye sahip değiliz. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı böyle bir projeye girdiğinde bizde destekledik. Belediyemize ait parselleri tahsis ettik. Onları hayata geçirecekler sonra bunu belediyemize devredecekler. Biz de bu Kent Meydanını Sinop halkının hizmetine hep beraber sunacağız" dedi. - SİNOP

Başkan Ayhan: Kent Meydanını Sinop halkının hizmetine hep beraber sunacağız
Başkan Ayhan: Kent Meydanını Sinop halkının hizmetine hep beraber sunacağız
Başkan Ayhan: Kent Meydanını Sinop halkının hizmetine hep beraber sunacağız

Barış Ayhan, İnşaat, Sinop, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ayhan: 'Kent Meydanını Sinop halkının hizmetine hep beraber sunacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Ayhan: "Kent Meydanını Sinop halkının hizmetine hep beraber sunacağız" - Son Dakika
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