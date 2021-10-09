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Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı - Son Dakika

Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı

09.10.2021 10:45

Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı Başkent'te oluşan sonbahar manzaraları, havadan görüntülendi, ortaya seyrine doyum olmayan görüntüler çıktı Başkent'te bulunan Karagöl Milli Parkı sonbaharla birlikte rengarenk oldu.

Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı

Başkent'te oluşan sonbahar manzaraları, havadan görüntülendi, ortaya seyrine doyum olmayan görüntüler çıktı

ANKARA - Başkent'te bulunan Karagöl Milli Parkı sonbaharla birlikte rengarenk oldu. Gölün etrafını saran ağaçların yapraklarındaki renkler seyrine doyum olmayan bir manzara oluştururken ziyaretçileri hayran bıraktı. Drone ile görüntülenen Karagöl'de kartpostallık görüntüler oluştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü. Gölün etrafındaki ağaçları oluşturduğu renk cümbüşü hayran bıraktı. Doğanın tadını çıkarmak isteyen Türkiye 'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, tabiat parkının yolunu tuttu. Fotoğraf tutkunları da seyrine doyum olmayan manzarayı fotoğraflamak için göl çevresine geldi.

Dört mevsim, ziyaretçilerini ağırlayan tabiat parkı, her mevsimde farklı bir görsel şölen sunuyor. Drone ile havadan görüntülenen Karagöl, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Doğal orman dokusu içinde yer alan volkanik oluşumlu bu göl, sahanın başlıca kaynak değeri. Yıllık 100 binden fazla ziyaretçisi olan Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı. Ankara İl merkezine 68 km ve Çubuk İlçesine 28 km uzaklıkta olan Tabiat Parkı, içinde bulunduğu bölgenin turizm açısından en önemli çekim merkezlerinden biri. Konumu ve sahip olduğu kaynak değerleri ile alan, turizm ve spor aktiviteleri için önemli fırsatlar sunuyor. Piknik, doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı, flora ve fauna izleme, manzara seyir gibi faaliyetler, Tabiat Parkı içinde kontrollü bir şekilde yapılabilecek faaliyetlerden.

Sürekli olarak Karagöl'ü ziyaret ettiklerini söyleyen Kezban Genç," Kendi köyümüz burası, çok güzel. Her zaman geliyoruz. Torunum ve kızım ile birlikte geldim. Herkese tavsiye ederiz burayı. Doğamız çok güzel. İnsanı rahatlatıyor" dedi.

Ailesi ile birlikte Karagöl'e kahvaltı etmeye gelen Merve Çelik, "İlk defa geliyorum. Daha önce ismini çok duymuştum merak ettim. Bu zamanlar da hava almak iyi oluyor. Çok güzel çok hoşuma gitti. Gölün kenarı sessiz sedasız. Kahvaltı yapmaya geldik. Ankara'da böyle yerler pek nadir bulunuyor. İnsanların kafa dinlemek için sessiz sedasız gölün etrafında aileleri ile vakit geçirebileceği bir yer diye düşünüyorum. Ağaçlar da güzel görünüyor biz baya bayıldık. Beklentimi çok yükseltmedim böyle beklemiyordum" diye konuştu.

Alanya'dan Ankara'ya taşındıktan sonra yeşilliğe özleminin devam ettiğini söyleyen Serap Özbek, "Burası sosyal medyada önüme çıktı. Hoşuma gitti, su kenarını ve yeşillikleri çok seviyorum. Eşime söyledim gidelim mi diye? Önden bir bakalım dedik. Hoşumuza giderse bir daha çocukları alıp geliriz diye düşündük. Çok hoşuma gitti, su beni etkiledi, yeşilliği de çok seviyorum. İlk izlenimlerim çok güzel iyi ki gelmişiz diyorum. Herhalde bir daha geliriz. Renk cümbüşü çok güzel zaten. Ağaçların kızıllığı, sarılığı, yeşilin her tonu çok harika. Ülkemiz çok güzel, her türlü güzelliğe, yeşilliğe doğaya sahip" ifadelerini kullandı.

Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı
Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı
Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı
Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı

Sonbahar, Ankara, Drone, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'tin Karagöl'ündeki renk cümbüşü hayran bıraktı - Son Dakika
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