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Belediye Başkanından, personeline veda yemeği - Son Dakika

Belediye Başkanından, personeline veda yemeği

06.10.2021 10:06
Belediye Başkanından, personeline veda yemeği, System.String[]

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi'nde 1989 yılından bu yana görev yapan ve emekliye ayrılan Ömer Filizgök'ün veda yemeğine katıldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi'nde 1989 yılından bu yana görev yapan ve emekliye ayrılan Ömer Filizgök'ün veda yemeğine katıldı.

Kırşehir Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'nde uzun yıllar gelir şefi olarak; toplamda 33 yıl ise çeşitli kademelerinde görev yapan ve Kırşehirspor'la birlikte 2. ve 3. Lig'te 12 yıl yeşil-beyazlı formayı giyen ve kaptanlık görevini de üstlenen Ömer Filizgök, bir süre de teknik direktörlük görevi yapmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Filizgök için Gelir Şefliği'nde çalışan mesai arkadaşları tarafından Ağalar Konağı'nda veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katıldı. Başkan Ekicioğlu, veda yemeğinde yaptığı konuşmada; "Kırşehir Belediyesi gibi hemşehrilerimize hizmet veren bir kurumda çalışmak ve emek sarf etmek hizmetlerin en büyüğü olarak adlandırılabilir. Ömer Filizgök de belediyemizde gelir şefi olarak hizmet süresini tamamladı ve yerini yeni nesillere bırakmış oldu. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için tüm belediye personelimiz ve Kırşehirli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında da sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Başkan Ekicioğlu, veda yemeği ardından verdiği hizmetlerden dolayı Ömer Filizgök'e plaket takdim etti. - KIRŞEHİR

Belediye Başkanından, personeline veda yemeği

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehirspor, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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