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Çankaya'da Nida Tüfekçi Parkı açıldı - Son Dakika

Çankaya'da Nida Tüfekçi Parkı açıldı

22.10.2021 00:58
Çankaya'da Nida Tüfekçi Parkı açıldı

Çankaya Belediyesi, Yaşamkent Mahallesi'nde 11 dönüm alan üzerine inşa ettiği Nida Tüfekçi Parkı'nı hizmete açtı.

Çankaya Belediyesi, Yaşamkent Mahallesi'nde 11 dönüm alan üzerine inşa ettiği Nida Tüfekçi Parkı'nı hizmete açtı.

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'nın çehresini değiştiren ve gerçekleştirdiği yatırımlarla Çankayalıların takdirini kazanan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açılışlara hız verdi. Yaşamkent Mahallesi'nde Nida Tüfekçi Parkı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Türk Halk Müziği sanatçısı Müzikolog Nida Tüfekçi'nin adını taşıyan parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Taşdelen, "Türk Halk Müziği'ne, Türk folkloruna hizmet etmiş Yozgatlı sanatçı Nida Tüfekçi Çankaya'da sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

Çankaya'ya yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini kaydeden Taşdelen, "Biz belediyeciliği halka hizmet olarak görüyoruz, halka hizmet eden aynı zamanda hakka hizmet eder mantığıyla bakıyoruz. Bu hizmetleri gerçekleştirirken kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi ayırt etmeden yaratılanı yaratandan ötürü seven anlayışla hareket ediyoruz. Kreşlerimiz, engelli merkezlerimiz, kültür merkezlerimiz, Çankaya Evlerimiz, parklarımız var. Bir bu kadarı da 2022 ve 2023'de olacak ve Çankaya Belediyesi halkçı belediyeciliğin yıldızı olarak parlamaya devam edecek" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi olarak ranta değil halka hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çankaya Belediyesi'nin hizmet aşkı hizmet azmi devam edecektir. Bize bu aşkı, azmi kazandıran en önemli unsur Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü biz Atamıza öyle kuru sözle değil çalışarak, üreterek layık olacağımıza inanıyoruz. Ne kadar fazla çalışırsak, ne kadar fazla üretirsek, belediyemizi ne kadar halkla birebir tutarsak o kadar Atamıza layık olacağız."

"Çankaya'daki birçok eserle gururumuz oldunuz"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da bir Türkiye değerinin isminin sonsuza dek yaşatılacak olmasından dolayı Taşdelen'i kutladı. Taşdelen'in birçok ilkleri Çankaya'da başardığını kaydeden Torun, "Göreve geldiğiniz günden bu yana yoğun bir çalışma içindesiniz. Bütçe çalışmaları, yeşil alan çalışmaları olarak ortaya koyduğunuz birçok eser ile gururumuz oldunuz. Duayen belediye başkanımız Doğan Taşdelen'in geleneğini de yaşatıyorsunuz. Belediyelerimiz her türlü baskıya, engellemelere rağmen bunları birer birer aşarak harikalar yaratıyorlar. Çankaya Belediye Başkanım, Atatürk'ün ilçesine layık bir şekilde hizmet veriyor" dedi.

Yozgat'ın yetiştirdiği sanatçı Nida Tüfekçi'nin adını taşıyan park, 11 dönüm alan üzerinde hizmet verecek. Koşu yolu, kondisyon alanı, çocuk oyun alanı ve yeşil alanı ile ferah bir yaşam alanına dönüşen parkın açılışına CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut İbiş, Çankaya Yozgatlılar Derneği Başkanı Halil Özkan, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Yaşamkent Mahallesi, Çankaya Belediyesi, Nida Tüfekçi, Çankaya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çankaya'da Nida Tüfekçi Parkı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankaya'da Nida Tüfekçi Parkı açıldı - Son Dakika
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