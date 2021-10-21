CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kars'ta - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bir dizi ziyaret için Kars'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP'li Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'u makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadın üyeleriyle de bir araya geldi. Bir süre kadın üyelerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, sonrasında ise Çamçavuş köyünde köy sakinleriyle bir araya gelmek için belediye binasından ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman da eşlik etti. - KARS