CHP İzmir İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

CHP İzmir İl Başkanlığınca, İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iktidar hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Bu süreçte, mümkün olduğu kadar çok vatandaşa ulaşmayı istediklerini aktaran Yücel, şöyle konuştu:

"Şunu çok iyi biliyoruz, biz kendimizi anlatamazsak, insanlar bizi başkalarının anlattığı şekilde değerlendiriyor. Her türlü iftirayı, karalamayı, algı yaratma yöntemlerini kullanan bir iktidar karşısında en doğru yöntem, herkese ulaşmak, dokunmak ve kucaklamaktır. Bir misyonumuz var, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi, ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandırmak."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, canla başla çalıştıklarını kaydederek, "Bizim siyaset yapmamızın en önemli sebebi, emek, barış ve demokrasi mücadelesini ileriye taşımak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da aralarında olduğu partililer katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.