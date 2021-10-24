Üye Girişi
CHP'li Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin çalışma Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin çalışma Açıklaması

24.10.2021 12:28
CHP'li Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin çalışma Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'de son üç yıldır enerji fiyatlarının yükseldiğini belirterek, bunun yanlış politikalar nedeniyle Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklandığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'de son üç yıldır enerji fiyatlarının yükseldiğini belirterek, bunun yanlış politikalar nedeniyle Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklandığını savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, Avrupa'da pek çok ülkenin, artan enerji fiyatları nedeniyle vatandaşlarının mağdur olmaması için art arda destek paketleri açıkladığını, Türkiye'de ise iktidarın yaklaşan kış öncesi bu konuda hiçbir açıklama yapmadığını ifade etti.

Ticarethanelerde elektrik faturalarının, dükkan kirasını geçtiğini, vatandaşın kış gelirken sürekli artış gösteren faturalar nedeniyle nasıl ısınacağını "kara kara düşündüğünü" öne süren Akın, "İktidarın bu konularda hiçbir adımı yok. Kara Kış Fonu acilen kurulmalı." ifadesini kullandı.

"Kara Kış Fonu" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, enerji sektörü paydaşlarıyla kış gelmeden vatandaşlar için yapılabilecekleri konuşmak üzere görüşeceğini bildiren Akın, kendisinin de toplantı öncesi Avrupa'da artan enerji fiyatlarına karşı ülkelerin vatandaşlarını korumak için hayata geçirdiği uygulamalara ilişkin bir çalışma yaptığını kaydetti.

Çalışmada, Avrupa'da enerji fiyatlarının Nisan 2021'den beri arttığı, ağustostan bu yana ise artışın daha da ivme kazandığı vurgulandı.

Fiyat artışının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası artan tüketim talebi ve buna bağlı üretimden kaynaklandığı aktarılan çalışmada, "Türkiye'de ise son üç yıldır enerji fiyatları yükselirken bu durumun asıl nedeni yanlış politikalar nedeniyle Türk lirasının olağanüstü değer kaybetmesidir. Avrupa'da yaşanan enerji krizi, ülkemizde son üç yıldır yaşanmaktadır." iddiasına yer verildi.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının, son 3 yılda vatandaşa yansıyacak şekilde 2 kattan fazla arttığı ifade edilen çalışmada, artan enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'da ülkelerin uyguladığı tedbirlerin başında vatandaşlara yönelik destek paketlerinin geldiği, enerji sektöründeki vergilerin düşürülmesi gibi tedbirlerin de tartışıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Enerji, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin çalışma Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı 12:05 Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var 11:49 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti 11:23 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu 10:40 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli 10:29 Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı

Son Dakika Haberleri
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
11:48 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var
11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
11:22 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu
11:09 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
11:06 Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi         
12:12
Dükkanın kamerasında tüyleri diken diken eden detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu Dükkanın kamerasında tüyleri diken diken eden detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu         
12:03
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar         
11:23
HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler         
11:10
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira         
10:31
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar         
10:27
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 12:33:08. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin çalışma Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement